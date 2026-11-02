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Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Trên dòng sông Lèn, cầu Đò Lèn ngày nay vẫn ngày đêm nối những hành trình trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa, cây cầu còn là chứng nhân của những năm tháng chiến tranh ác liệt, mang dấu ấn về tinh thần quả cảm của quân và dân Thanh Hóa trong hành trình bảo vệ mạch giao thông đất nước.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Trên dòng sông Lèn, cầu Đò Lèn ngày nay vẫn ngày đêm nối những hành trình trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa, cây cầu còn là chứng nhân của những năm tháng chiến tranh ác liệt, mang dấu ấn về tinh thần quả cảm của quân và dân Thanh Hóa trong hành trình bảo vệ mạch giao thông đất nước.

VIDEO: Toàn cảnh cầu Đò Lèn nhìn từ trên cao

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Cầu Đò Lèn bắc qua sông Lèn, thuộc địa bàn xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cầu hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX gắn liền với công cuộc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam của thực dân Pháp nhằm phục vụ mục tiêu khai thác thuộc địa và kết nối giao thương Bắc - Nam.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Cuối năm 1946, đầu năm 1947, hưởng ứng chủ trương “tiêu thổ kháng chiến”, cầu Đò Lèn bị phá sập nhằm ngăn chặn bước tiến của thực dân Pháp. Sau khi hòa bình lập lại, cầu được xây dựng lại với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ các nước xã hội chủ nghĩa, tiếp tục giữ vai trò kết nối giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Ngày 3 và 4/4/1965, cầu Đò Lèn cùng cầu Hàm Rồng trở thành trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, quân và dân Hà Trung khi đó đã quyết tâm bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch, trở thành một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ: “Đò Lèn chiến thắng”.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Đến nay, sự kiện lịch sử “Đò Lèn chiến thắng” vẫn được ghi dấu bởi một khu di tích ngoài trời bên cạnh cầu Đò Lèn.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Theo thời gian, khu vực cầu Đò Lèn từng bước thay đổi, gắn với quá trình phát triển của hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Hiện nay, khu vực này có cầu sắt dành cho tàu hỏa và cầu bê tông phục vụ xe cơ giới và phương tiện thô sơ, góp phần duy trì hoạt động vận tải và đáp ứng nhu cầu đi lại.

Cầu Đò Lèn - Nối nhịp giao thông, tiếp dòng chảy lịch sử

Từ một công trình mang dấu ấn của lịch sử đến điểm kết nối trong nhịp sống hiện đại, cầu Đò Lèn không chỉ nối quá khứ với hiện tại, mà còn góp phần mở ra cơ hội phát triển cho vùng đất Hà Trung và cả nước.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Giao thông #Đò Lèn #Hành trình #Lịch sử #Chiến tranh #Vận chuyển #Dòng sông #Tinh thần #Hàng hóa #Bảo vệ

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