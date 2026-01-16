Hotline: 0822.173.636   |

Cảnh sát giao thông tiếp nhận các loại pháo, vật liệu nổ do người dân giao nộp

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã tiếp nhận 1 vật hình tròn (nghi là lựu đạn) và pháo do người dân tự giác giao nộp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận một vật có hình dáng nghi là lựu đạn.

Theo đó, sáng 15/1, anh Trương Văn Hiếu, sinh năm 1982 trú tại phường Đông Sơn phát hiện một vật có hình dáng nghi là lựu đạn nên anh đã chủ động liên hệ và mang đến giao nộp cho Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2 đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn để xử lý.

Cảnh sát giao thông tiếp nhận các loại pháo, vật liệu nổ do người dân giao nộp

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận số pháo do người dân mang đến giao nộp.

Cùng ngày, trong khi thực nhiệm vụ tại Km13+300 quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2 cũng đã tiếp nhận 16 hộp có hình khối hình hộp chữ nhật, mỗi hộp bên trong có 10 quả viên giấy màu vàng (nghi là pháo) do anh Lê Văn Tuyên, sinh năm 1990 ở xã Trường Lâm mang đến giao nộp. Ngay sau khi tiếp nhận, các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức bảo quản, niêm phong tang vật và bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Việc người dân chủ động, tự giác giao nộp các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hương

