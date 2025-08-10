Cảnh báo từ những trào lưu trên mạng xã hội

Những “trend” nhảy TikTok đến những video nhân vật hoạt hình hay câu nói “viral” và thử thách trên mạng xã hội đang lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ trào lưu là những tác động không nhỏ tới nhận thức, tâm lý, hành vi và lối sống của giới trẻ.

Phụ huynh cần đồng hành cùng trẻ trong sử dụng mạng xã hội và các hoạt động giải trí. Ảnh: Minh họa

Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ, nhất là học sinh sinh viên, dành hàng giờ lướt TikTok, Facebook, Instagram hay YouTube Shorts để theo dõi hoặc “đu trend” các nội dung đang hot. Chỉ cần một video ngắn hài hước, điệu nhảy bắt mắt, hoặc một câu nói độc đáo là lập tức tạo ra “cơn sốt” phủ sóng trên mọi nền tảng. Không chỉ giải trí, nhiều bạn trẻ xem mạng xã hội là kênh thể hiện bản thân, khẳng định cá tính.

“Em xem TikTok khoảng 3 tiếng mỗi ngày, có những trend như nhảy rất vui, dễ học, nên em hay cùng bạn bè quay clip đăng để tăng like và người theo dõi”, Trần Khánh Nhi (học sinh lớp 11 ở phường Hạc Thành) chia sẻ.

Không chỉ học sinh, sinh viên, mà nhiều em nhỏ 3, 4 tuổi cũng bị những video ngắn trên không gian mạng “hớp hồn”. Chị Phạm Thị Thanh ở phường Hạc Thành do công việc bận rộn nên thường phải làm việc khi ở nhà. Những lúc như vậy chị thường để con gái 4 tuổi xem ti vi hoặc ipad. Chị Thanh chia sẻ: "Tôi thường thấy con học theo những hành động từ các video trên mạng xã hội. Nhưng gần đây cháu nói những từ vô nghĩa và sợ những nhân vật hoạt hình trên mạng như: tung tung sahur, tralala... Qua tìm hiểu trên mạng, tôi biết đó là những nhân vật trong vũ trụ branirot hay “thối não”, đi kèm với các nhân vật đó là những nội dung vô nghĩa, độc hại cho trẻ”.

Có thể thấy, mạng xã hội đang mở ra một không gian mới với nhiều cơ hội cho sự thay đổi tích cực của tất cả mọi người. Song, nó cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy nếu giới trẻ tiếp cận thiếu chọn lọc, đặc biệt là trẻ em. Những trend “độc hại” như thử thách nguy hiểm (ăn ớt siêu cay, đập vỡ đồ vật), khoe thân, khoe cuộc sống “chanh sả” giả tạo, hay các nội dung, thông tin vô nghĩa, lệch chuẩn đạo đức được lồng ghép trong các video khiến trẻ tò mò, dễ dẫn đến hành vi bắt chước mù quáng.

Không chỉ tràn lan những nội dung không phù hợp với trẻ em, mạng xã hội còn tiềm ẩn tình trạng mâu thuẫn, xích mích từ internet dẫn đến đời thực hay các hoạt động lừa đảo, dụ dỗ trẻ em qua mạng. Nhiều trẻ sử dụng mạng xã hội trong thời gian dài còn dẫn đến tình trạng nghiện mạng xã hội, xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường về tâm lý, sức khỏe.

Theo chuyên gia tâm lý, các trào lưu trên mạng xã hội hiện nay đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp trong xã hội, trong đó ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em. Bởi, trẻ em là đối tượng rất dễ chịu tác động từ môi trường bên ngoài cả tích cực lẫn tiêu cực.

Thạc sỹ Tâm lý học Phạm Thị Thu Hòa, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “Trẻ em (đặc biệt là học sinh tiểu học, THCS) sự phát triển về mặt xã hội còn “non nớt’’, chưa tương xứng với sự phát triển về mặt thể chất. Mặc dù được tiếp xúc với không ít vấn đề của xã hội nhưng khả năng phân tích, chọn lọc, đánh giá của các em chưa cao. Do vậy, các em dễ bị lôi cuốn bởi các trào lưu. Vấn đề này sẽ trở thành nguy hại, trở nên nghiêm trọng, thậm chí gây những hậu quả khó lường nếu như sự tiếp nhận các trào lưu trên mạng xã hội của các em không được hướng dẫn, hỗ trợ, cảnh báo... thường xuyên, kịp thời”.

Nhiều trẻ khi bị tác động tiêu cực của mạng xã hội và trào lưu mạng xã hội sẽ dễ hoang mang, lo lắng, sợ hãi... dẫn đến những hành vi khó lường. Các kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ kém đi hay khó kiềm chế dễ dẫn đến xô xát, bạo lực. Thậm chí mất dần khả năng chọn lọc giá trị, tăng nguy cơ chạy theo những giá trị ảo, các giá trị về văn hóa, đạo đức bị bỏ qua, đánh mất bản thân... ảnh hưởng lớn đến sự phát triển xã hội hiện tại và cả trong tương lai.

Còn theo Bác sĩ chuyên khoa I Lương Mỹ Linh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng - Nhi (Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa), bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em đến khám và điều trị do nghiện mạng xã hội. Khi sử dụng mạng xã hội liên tục nhiều giờ trong thời gian dài, trẻ có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Nhiều trẻ giảm sút trí nhớ, mất tập trung, giảm chú ý, thậm chí rối loạn giấc ngủ, chán ăn, không muốn trò chuyện, tiếp xúc với mọi người. Nặng hơn, nhiều trẻ rơi vào trầm cảm, rối loạn hành vi, rối loạn vận động cần được các y, bác sĩ điều trị và can thiệp.

Để đồng hành cùng trẻ trong khai thác và sử dụng mạng xã hội cần sự chung tay trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường rất quan trọng và phụ huynh đóng vai trò là người đồng hành, định hướng, giám sát trẻ sử dụng mạng xã hội. Phụ huynh cần giúp con nhận thức được sử dụng mạng xã hội lúc nào, dùng như thế nào, vì sao phải dùng, vì sao phải kiểm soát. Đồng thời hướng dẫn trẻ, nói chuyện với trẻ về cách lựa chọn/từ chối những nội dung trên mạng xã hội; hướng dẫn con hình thành các kỹ năng quan trọng, trong đó có các kỹ năng về quản lý thời gian, kỹ năng chọn lọc giá trị, kỹ năng nhận diện nguy hại và cách ứng phó, bảo vệ bản thân trên môi trường mạng; thường xuyên tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, rèn luyện thể thao, kỹ năng sống.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi