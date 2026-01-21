Canada xây dựng kịch bản phòng vệ giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Theo truyền thông quốc tế, quân đội Canada lần đầu tiên đã xây dựng một kịch bản phòng vệ mang tính giả định, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ xuất hiện căng thẳng liên quan tới các vấn đề an ninh và lợi ích chiến lược tại khu vực Bắc Cực.

Canada đã mô phỏng một phản ứng quân sự đối với một cuộc xâm lược giả định của Mỹ. Ảnh: AFP

Báo The Independent dẫn một báo cáo mới cho biết, Lực lượng Vũ trang Canada đang mô phỏng phản ứng trong trường hợp xảy ra một kịch bản can thiệp quân sự giả định từ phía Mỹ. Các quan chức Canada nhấn mạnh đây chỉ là mô hình lý thuyết và mang tính phòng ngừa, đồng thời khẳng định khả năng xảy ra tình huống này là rất thấp.

Theo hai quan chức cấp cao Canada trao đổi với The Globe and Mail, kịch bản giả định này vạch ra chiến lược ứng phó nhiều lớp, trong đó bao gồm các biện pháp phi đối xứng, sử dụng thiết bị không người lái và khả năng kêu gọi sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu.

Dù mang tính giả định, báo cáo cho thấy mức độ suy giảm niềm tin trong quan hệ song phương Canada - Mỹ trong thời gian qua. Một cuộc khảo sát được tiến hành vào mùa Hè năm ngoái cho thấy phần lớn người dân Canada hiện coi Mỹ là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với đất nước mình.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai đề cập tới ý tưởng sáp nhập Canada, gọi quốc gia láng giềng này là “bang thứ 51”. Gần đây, ông cũng bày tỏ sự quan tâm tới khu vực Bắc Cực, cho rằng Canada dễ bị tổn thương trước các thách thức an ninh từ bên ngoài.

Song song với đó, chính quyền Mỹ cũng nhấn mạnh lợi ích an ninh chiến lược tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một đồng minh NATO khác khiến các đối tác châu Âu quan ngại. Pháp và Đức đã triển khai lực lượng tới Greenland, trong khi Canada được cho là đang cân nhắc các bước đi tương tự.

Phát biểu tại Thụy Sĩ ngày 21/1, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định: “Về chủ quyền Bắc Cực, chúng tôi kiên định ủng hộ Greenland và Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết riêng biệt của Greenland đối với tương lai của mình.”

Đây được cho là lần đầu tiên sau hơn 100 năm, quân đội Canada tạo ra mô hình giả định về một cuộc xâm lược của Mỹ. Ảnh: AFP

Theo báo cáo, trong kịch bản giả định, Canada thừa nhận năng lực quân sự hiện tại khó đối phó với một tình huống thông thường quy mô lớn, do đó sẽ tập trung vào các biện pháp phi truyền thống, kết hợp phòng thủ lãnh thổ và vận động sự hỗ trợ quốc tế từ các đối tác như Pháp và Anh.

Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh quan hệ hợp tác quân sự thực tế giữa Canada và Mỹ vẫn duy trì tích cực. Hai nước gần đây còn phối hợp trong một cuộc tập trận chung thuộc khuôn khổ NORAD tại Greenland.

Nhiều chuyên gia quốc phòng Canada cho rằng việc xây dựng các kịch bản giả định không nhằm đối đầu, mà để tăng cường năng lực phòng vệ và răn đe, qua đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tình huống không mong muốn trong tương lai.

Bích Hồng

Nguồn: The Independent; Times of India