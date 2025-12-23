Cần sớm di dời người dân bản Tung và bản Ma Hác tới nơi ở mới an toàn

Bản Tung và bản Ma Hác, xã Trung Lý nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất rất cao. Nhiều năm qua, cứ mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân nơi đây lại nơm nớp lo sợ thiên tai ập xuống, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Bản Ma Hác nằm dưới chân một ngọn núi, từng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt mưa lũ năm 2018, 2019. Theo chính quyền và người dân địa phương, vài năm gần đây, trên thân núi xuất hiện những vết nứt sâu. Nếu bị sạt lở, hàng ngàn khối đất đá có nguy cơ đổ xuống, vùi lấp bản làng.

Ngọn núi có kết cấu bở rời, lại xuất hiện một số vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Chính bởi vậy, mỗi khi trời mưa lớn, chính quyền lại phải vận động người dân tạm thời di chuyển đến các khu vực khác để đảm bảo an toàn. Anh Sùng A Phúc, người dân bản Ma Hác cho biết: “Trời mưa to là tôi lo lắng không ngủ được. Có khi, giữa đêm, cả nhà phải đội mưa chuyển đi nơi khác để trú tạm, tạnh ráo mới về”.

Cô Len Thị Điệp, giáo viên điểm lẻ Ma Hác, Trường Mầm non Trung Lý chia sẻ: “Mỗi khi mưa, các con suối quanh bản dâng nước lên nhanh, chúng tôi lại phải cho học sinh cả điểm trường nghỉ học. Điểm lẻ nằm sát chân núi nên giáo viên và phụ huynh đều lo lắng, sợ không an toàn cho các cháu”.

Bản Ma Hác có 39 hộ dân và bản Tung có 63 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Do thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cao, nên từ năm 2022, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hai khu tái định cư tập trung cho người dân hai bản, và đến năm 2023, UBND huyện Mường Lát (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Theo kế hoạch, khu tái định cư bản Tung sẽ hoàn thành trong năm 2024 và khu tái định cư bản Ma Hác sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai khu tái định cư đều chưa được triển khai xây dựng.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: Quá trình triển khai thực hiện hai dự án Khu tái định cư tập trung bản Tung và bản Ma Hác gặp vướng mắc, liên quan đến tổng mức đầu tư dự án. Các ban, ngành chức năng, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với địa phương, tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể dự án, chuyển thời hạn triển khai sang giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi rất mong mỏi dự án sẽ được đi vào thực hiện trong năm 2026 để ổn định chỗ ở cho người dân trước mùa mưa bão hàng năm.

Làm rõ thêm vấn đề liên quan đến tổng mức đầu tư, ông Lương Văn Liêm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Mường Lát - đơn vị chủ đầu tư, chia sẻ: Do điều kiện địa hình tại xã Trung Lý hiểm trở, chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn, lại bị chia cắt mạnh, nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng xây dựng Khu tái định cư. Khi đã tìm được vị trí phù hợp, việc thi công cũng rất phức tạp, Bởi khối lượng đất đá đào lên rất lớn, quá trình san phẳng để tạo mặt bằng, triển khai xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn..., từ đó dẫn đến kinh phí thực tế vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn để tháo gỡ khó khăn, giúp dự án nhanh chóng được triển khai.

Nhiều ngôi nhà xập xệ, nhưng chưa được sửa chữa hay dựng mới do người dân còn chờ dự án.

Hiện nay, do lo ngại nguy cơ mất an toàn, một số hộ dân tại bản Tung và bản Ma Hác đã tự di dời đến các khu vực khác. Nhiều hộ gia đình phải sống trong cảnh tạm bợ, do nhà đã xuống cấp, nhưng vì chờ dự án nên chưa tiến hành cải tạo hay dựng mới.

Vì vậy, việc tập trung tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng triển khai các dự án khu tái định cư tập trung bản Tung và bản Ma Hác là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống cho người dân tại hai bản này.

