Cẩm Tân khắc phục khó khăn để hoạt động ổn định, thông suốt

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình miền núi và điều kiện kinh tế, nhưng sau 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền ở xã Cẩm Tân đã đạt được những kết quả tích cực, hoạt động thông suốt và dần đi vào nền nếp.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Cẩm Tân hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Để khắc phục khó khăn do địa hình, chính quyền xã đã linh hoạt sắp xếp các trụ sở làm việc, tận dụng công nghệ số và các giải pháp giao dịch trực tuyến giúp giảm thiểu thời gian và khoảng cách di chuyển cho cả cán bộ và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). UBND, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã được bố trí tại trụ sở UBND xã Cẩm Tân (cũ) - vị trí trung tâm của xã mới. Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Phú (cũ). Công an xã làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Long (cũ). Việc bố trí các cơ quan, phòng, ban tại các địa điểm khác nhau để vừa giảm bớt áp lực về mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, vừa tận dụng lại các công sở cũ của các xã sau sáp nhập, đảm bảo hoạt động thông suốt của Đảng ủy và UBND xã.

Ngay sau sáp nhập, Trung tâm PVHCC xã Cẩm Tân đã chủ động niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận một cửa, đồng thời công khai số điện thoại của cán bộ xử lý hồ sơ để người dân dễ dàng tra cứu và liên hệ khi cần. Những hành động này là một phần nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm minh bạch hóa quy trình, tạo sự thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận và thực hiện TTHC, củng cố niềm tin vào nền hành chính phục vụ. Nhiều TTHC trước đây thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc huyện, nay đã được phân cấp về xã, người dân chỉ cần đến Trung tâm PVHCC xã là được cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn, phục vụ.

Tranh thủ lúc nông nhàn, ông Bùi Văn Soạn ở thôn Hùng Vĩnh đến Trung tâm PVHCC xã để làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình. Ông Soạn chia sẻ: "Nộp hồ sơ thực hiện TTHC qua máy tính, làm trực tuyến, đơn giản với thanh niên, song lại là thách thức với người cao tuổi. May có sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC, hồ sơ của tôi đã được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng".

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Bùi Thị Huệ chia sẻ: "Trước khi sáp nhập, xã đã chuẩn bị nguồn lực cho Trung tâm PVHCC bằng cách bố trí con người và trang thiết bị, đồng thời quán triệt cán bộ thực hiện phương châm “3 không”, “4 thể hiện”, “5 biết” để đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân đúng thời gian và quy định của Nhà nước. Việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số giúp cán bộ xã tiếp cận văn bản, chỉ đạo từ cấp trên và tâm tư, nguyện vọng của người dân kịp thời, từ đó giải quyết các kiến nghị một cách nhanh chóng, tạo sự gần gũi, minh bạch và hiệu quả trong công tác phục vụ Nhân dân".

Từ ngày 1/7 đến 22/9, Trung tâm PVHCC xã tiếp nhận 1.184 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn 839 hồ sơ, đúng hạn 308 hồ sơ; đang trong hạn giải quyết 308 hồ sơ; chỉ có 10 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Việc giải quyết kịp thời các TTHC của người dân đã tạo niềm tin, kéo gần khoảng cách giữa người dân với chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện TTHC gặp khó khăn do người dân quen làm thủ tục trực tiếp, chưa quen với dịch vụ công trực tuyến. Điều này dẫn đến tình trạng cán bộ phải vừa hướng dẫn người dân làm hồ sơ trực tuyến vừa tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, thiếu cán bộ chuyên môn lĩnh vực tư pháp cho nhiệm vụ chứng thực, dù lĩnh vực này chiếm tới 80% hồ sơ TTHC, tạo ra áp lực công việc lớn tại Trung tâm PVHCC...

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho chất lượng hoạt động, thời gian tới xã Cẩm Tân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các quy trình TTHC. Động viên cán bộ, chuyên viên chủ động, thường xuyên nghiên cứu các danh mục TTHC để hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền. Phấn đấu 100% TTHC được phê duyệt thực hiện tại trung tâm, được tiếp nhận và xử lý đúng hạn theo quy định.

Bài và ảnh: Phan Nga