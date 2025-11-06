Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Các cơ sở y tế khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với bão số 13

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 5/11, Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu Trung Bộ về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).

Các cơ sở y tế khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với bão số 13

Ngày 5/11, Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu Trung Bộ về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).

Các cơ sở y tế khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với bão số 13

Công an Huế hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khu vực miền Trung khẩn trương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu cho nhân dân, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cung cấp điện dự phòng để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Các đơn vị y tế giám sát chặt chẽ và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm trong và sau bão, lũ, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Sắp xếp, ổn định các cơ sở y tế, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Trung bộ #Ứng phó #Sở y tế #Bộ y tế #Triển khai #Bão số 13 #khu vực #Mưa lũ #Thành phố #Thủ tướng chính phủ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế vừa tiến hành đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT. Kết quả cho thấy hệ thống xét nghiệm của...
Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Y tế - Sức khỏe
Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 thực hiện phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam trang bị...
Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Theo Luật BHYT, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng khi cùng đóng góp để chia sẻ rủi ro với những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh