Phố phường rực rỡ cờ hoa chào mừng Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Chào mừng Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, các tuyến phố trung tâm của tỉnh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền. Không khí phấn khởi cùng diện mạo đô thị khang trang, tươi mới thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công hội thảo.

Thông điệp về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, kiến tạo phát triển được truyền tải trực quan qua hệ thống áp phích, băng rôn.

Khẩu hiệu “Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả theo phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt” được bố trí nổi bật trên các tuyến phố.

Khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi diễn ra hội thảo thể hiện thông điệp, quyết tâm của tỉnh.

Phố phường Thanh Hóa thêm rực rỡ với sắc đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu nổi bật giữa màu xanh của những hàng cây đô thị, tạo nên diện mạo tươi mới chào mừng hội thảo.

Lê Hợi