Bứt phá bằng kỹ thuật cao và chuyển đổi số

Trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng, yêu cầu điều trị chuyên sâu, hiện đại và thuận tiện cho người bệnh trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với các cơ sở y tế chuyên khoa. Năm 2025, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi tập trung phát triển kỹ thuật cao, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm điều trị ung bướu chuyên sâu của khu vực Bắc Trung bộ.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa mở rộng và làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại.

Xác định chuyên môn là trụ cột phát triển, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa không ngừng mở rộng và làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại. Từ danh mục hơn 300 kỹ thuật ban đầu, đến nay bệnh viện đã triển khai gần 8.000 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai thành công, khẳng định uy tín là cơ sở khám, chữa bệnh ung thư hàng đầu khu vực Bắc Trung bộ. Năm 2025, bệnh viện tiếp tục đột phá và triển khai các dịch vụ kỹ thuật thường quy, kỹ thuật chuyên sâu và kỹ thuật cao. Đặc biệt là tăng cường triển khai đưa vào thường quy đối với các dịch vụ được chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, bao gồm: Kỹ thuật tiêm truyền hóa chất và chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị người bệnh ung thư; Phẫu thuật cắt u bàng quang đường trên và cắt bàng quang toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu nước tiểu bằng ruột; Điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư và kỹ thuật giảm đau bằng morphin tĩnh mạch theo kiểu PCA; Xạ hình xương toàn thân bằng hệ thống SPECT/CT để chẩn đoán sớm di căn cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa; Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều IMRT; Phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn trong điều trị ung thư thận; Trợ giúp phẫu thuật; Liệu pháp đường tĩnh mạch; Quản lý vết thương; Quản lý chất lượng bệnh viện; Thực hành chẩn đoán điều dưỡng; Nội soi Tai mũi họng... Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu cũng được tăng cường như xét nghiệm sinh học phân tử, giải phẫu bệnh - tế bào học, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và hiệu quả điều trị.

Song song với phát triển kỹ thuật cao, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa coi chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người bệnh. Từ tháng 3/2025, bệnh viện chính thức triển khai bệnh án điện tử, tiến tới bỏ hoàn toàn bệnh án giấy trong năm 2026. Nhiều giải pháp công nghệ số đã được đồng bộ triển khai như: khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID; Sinh mã vạch định danh bệnh phẩm, giúp kiểm soát chính xác quá trình xét nghiệm, giảm sai sót; Hệ thống màn hình hiển thị hàng đợi tại các khu vực khám bệnh, cận lâm sàng, giúp công khai quy trình, giảm thời gian chờ đợi; Kiosk y tế thông minh hỗ trợ người bệnh đăng ký khám, tra cứu thông tin; Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự điện tử, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy. Đặc biệt, bệnh viện đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số lĩnh vực như đọc phim X-quang, hỗ trợ chẩn đoán giải phẫu bệnh, dự báo nhu cầu thuốc và vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình “bệnh viện thông minh” trong thời gian tới.

BSCKII Trần Văn Thiết, giám đốc bệnh viện cho biết: "Phát triển kỹ thuật cao là hướng đi tất yếu để giảm chuyển tuyến, giảm chi phí cho người bệnh và nâng cao chất lượng điều trị. Bệnh viện tập trung đào tạo nhân lực chuyên sâu, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, từng bước làm chủ các kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại ngay tại địa phương. Cùng với đó, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, từ rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính đến tăng độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị".

Những đổi mới về kỹ thuật và công nghệ đã mang lại sự thay đổi rõ nét trong trải nghiệm khám, chữa bệnh của người dân. Ông Nguyễn Văn H ở xã Thọ Xuân - bệnh nhân đang điều trị ung thư dạ dày, chia sẻ: "Trước đây tôi phải ra Hà Nội để điều trị, rất tốn kém. Nay nhiều kỹ thuật đã làm được ngay tại Thanh Hóa. Thủ tục nhanh gọn, bác sĩ tư vấn rõ ràng, tôi yên tâm điều trị lâu dài".

Không chỉ nâng cao chất lượng điều trị, bệnh viện còn duy trì tốt công tác chăm sóc toàn diện, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh ung thư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong suốt quá trình điều trị.

"Bên cạnh những kết quả đạt được, bệnh viện vẫn đối mặt với áp lực lớn về quá tải giường bệnh, thiếu nhân lực chuyên sâu và nhu cầu đầu tư thêm hệ thống xạ trị hiện đại. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển rõ ràng, lấy kỹ thuật cao và chuyển đổi số làm trụ cột, bệnh viện đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng AI sâu hơn trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng, chống ung thư", BSCKII Trần Văn Thiết, giám đốc bệnh viện cho biết thêm.

Bằng sự quyết tâm đổi mới và tinh thần phục vụ người bệnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm ung bướu chuyên sâu, hiện đại, nơi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bài và ảnh: Tô Hà