BTS trở lại đường đua toàn cầu với tour diễn lớn nhất lịch sử K-pop

Ngày 14/1, công ty quản lý HYBE cho biết nhóm nhạc K-pop đình đám BTS sẽ khởi động tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên sau 4 năm gián đoạn vào tháng 4 tới, đánh dấu màn tái xuất được mong đợi sau thời gian tạm ngừng hoạt động để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

(Ảnh: Getty images)

Theo thông báo, BTS sẽ phát hành album mới vào tháng 3, trước khi bắt đầu tour diễn vào tháng 4. Đây sẽ là album phòng thu đầu tiên của nhóm kể từ tuyển tập “Proof” - album bán chạy nhất Hàn Quốc năm 2022.

Tour diễn dự kiến kéo dài từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027, với 79 buổi biểu diễn tại 34 thành phố, trở thành tour đơn lẻ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của một nhóm nhạc K-pop xét về số lượng buổi diễn và phạm vi khu vực. HYBE cho biết đây cũng là tour có “độ phủ khu vực rộng nhất từng có của một nghệ sỹ Hàn Quốc."

Tour sẽ mở màn tại thành phố Goyang (Hàn Quốc) vào ngày 9/4, với tổng cộng 3 đêm diễn, trước khi tiếp tục tới Nhật Bản.

Sau đó, BTS sẽ lưu diễn tại Mỹ và châu Âu, trước khi kết thúc tại Manila vào tháng 3/2027. Công ty quản lý cho biết sẽ công bố thêm các điểm dừng mới, gồm những buổi diễn bổ sung tại Nhật Bản và Trung Đông.

BTS - nhóm nhạc giữ kỷ lục là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify và là nhóm K-pop đầu tiên đứng đầu cả 2 bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Artist 100 tại Mỹ, đã không phát hành nhạc mới hay tổ chức tour kể từ năm 2022 do các thành viên lần lượt nhập ngũ theo quy định bắt buộc tại Hàn Quốc. Hiện cả 7 thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Thông tin về tour diễn nhanh chóng gây “bão” trong cộng đồng ARMY (tên người hâm mộ của nhóm) trên toàn thế giới, khi nhiều fan bày tỏ sự háo hức trước cuộc đua săn vé, kèm theo những bình luận hài hước ví việc mua vé không khác gì việc bước vào một “đấu trường sinh tử."

BTS được xem là “cỗ máy kinh tế” của Hàn Quốc. Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, trước khi nhập ngũ, nhóm mang lại hơn 5.500 tỷ won (3,7 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế, tương đương khoảng 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của công ty HYBE tăng khoảng 3% trong phiên mở cửa ngày 14/1 sau thông tin về tour diễn.

Ngân hàng đầu tư IBK Securities dự báo lợi nhuận hoạt động của HYBE trong năm nay có thể tăng gấp 10 lần so với năm 2025, với ước tính khoảng 4,5 triệu khán giả sẽ tham dự tour diễn toàn cầu của BTS./.

Theo TTXVN