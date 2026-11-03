Bốn thành phố khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, cho thuê

Dự kiến năm 2026, cả nước có khả năng hoàn thành 82.470/97.271 căn, đạt 85% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.

Nhà ở xã hội là nhu cầu cấp thiết của người dân có thu nhập thấp.

Trong báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại Nghị quyết số 303/NQ-CP, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết nhiều địa phương có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong năm nay.

Tuy nhiên, một số địa phương cũng đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu từng năm.

25 địa phương hoàn thành

Qua tổng hợp báo cáo của Bộ Xây dựng, trong số 34 địa phương có 25 địa phương có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu với tổng chỉ tiêu được giao là 63.371 căn, đến nay đã hoàn thành 48.422 căn (đạt 76,4%); dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 69.250 căn, đạt 109,3% theo Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, có 5 địa phương không được giao chỉ tiêu năm 2026 gồm: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Trong đó, một số tỉnh, thành vượt chỉ tiêu được giao như: thành phố Hải Phòng chỉ tiêu giao 4.764 căn (3.764 căn nhà ở xã hội, 1.000 căn nhà ở cho thuê), đến nay đã hoàn thành 4.076 căn (3.644 căn nhà ở xã hội, 432 căn nhà ở cho thuê). Dự kiến cuối năm hoàn thành 5.036 căn (3.844 căn nhà ở xã hội, 1.192 căn nhà ở cho thuê), đạt 106% tổng chỉ tiêu được giao.

Với chỉ tiêu giao 2.000 căn nhà ở xã hội, đến nay, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành 1.719 căn nhà ở xã hội. Dự kiến cuối năm hoàn thành 3.264 căn nhà ở xã hội, đạt 163% tổng chỉ tiêu được giao.

Tỉnh Phú Thọ chỉ tiêu giao 2.854 căn (2.354 căn nhà ở xã hội, 500 căn nhà ở cho thuê), đến nay đã hoàn thành 3.085 căn (2.407 căn nhà ở xã hội, 678 căn nhà ở cho thuê). Cuối năm hoàn thành 3.085 căn (2.407 căn nhà ở xã hội, 678 căn nhà ở cho thuê), đạt 132% tổng chỉ tiêu được giao.

Tỉnh Nghệ An chỉ tiêu giao 2.000 căn (1.500 căn nhà ở xã hội, 500 căn nhà ở cho thuê), đến nay đã hoàn thành 2.750 căn (1.958 căn nhà ở xã hội, 792 căn nhà ở cho thuê). Cuối năm hoàn thành 2.750 căn (1.958 căn nhà ở xã hội, 792 căn nhà ở cho thuê), đạt 138% tổng chỉ tiêu được giao.

Nhiều địa phương hoàn thành chỉ tiêu được giao về phát triển nhà ở xã hội.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các địa phương, hiện nay cả nước đã hoàn thành 55.665 căn (đạt 57,2% kế hoạch); dự kiến năm 2026 cả nước có khả năng hoàn thành 82.470/97.271 căn, đạt 85% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với 4 địa phương khó có khả năng hoàn thành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Huế với tổng chỉ tiêu được giao là 33.900 căn, đến nay đã hoàn thành 7.243 căn (đạt 21,4% chỉ tiêu giao); dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 13.220 căn, đạt 39% chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, có 3 địa phương đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu hoàn thành năm 2026 là Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Huế. Thành phố Hà Nội không đề xuất điều chỉnh thì khó có khả năng hoàn thành trong năm 2026.

Xin điều chỉnh chỉ tiêu từng năm

Với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 là 18.700 căn (16.652 căn nhà ở xã hội, 2.048 căn nhà ở cho thuê), dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành khoảng 5.498 căn (4.291 căn nhà ở xã hội, 1.207 căn nhà ở cho thuê), đạt 29,4% so với chỉ tiêu được giao; đủ điều kiện cung ứng ra thị trường khoảng 18.940 căn (17.733 căn nhà ở xã hội, 1.207 căn nhà ở cho thuê).

Thành phố Cần Thơ có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm nay là 3.000 căn (2.820 căn nhà ở xã hội, 180 căn nhà ở cho thuê). Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 8 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 7.587 căn. Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% so với chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu từng năm.

Cụ thể, năm 2026 chỉ tiêu được giao là 3.000 căn (2.820 căn nhà ở xã hội, 180 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 724 căn nhà ở xã hội. Năm 2027 chỉ tiêu được giao là 2.800 căn (2.520 căn nhà ở xã hội, 280 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 788 căn nhà ở xã hội. Năm 2028 chỉ tiêu được giao là 2.250 căn (1.970 căn nhà ở xã hội, 280 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 3.450 căn (2.940 căn nhà ở xã hội, 510 căn nhà ở cho thuê).

Năm 2029 chỉ tiêu được giao là 2.500 căn (2.120 căn nhà ở xã hội, 380 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 3.800 căn (3.290 căn nhà ở xã hội, 510 căn nhà ở cho thuê). Năm 2030 chỉ tiêu được giao là 2.700 căn (2.283 căn nhà ở xã hội, 417 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 4.488 căn (3.971 căn nhà ở xã hội, 517 căn nhà ở cho thuê).

Phía thành phố Cần Thơ cũng chỉ ra lý do điều chỉnh là do công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian; nhu cầu nhà ở có sự dịch chuyển sau sắp xếp đơn vị hành chính; quỹ đất tại khu vực có nhu cầu tập trung còn hạn chế; định hướng đầu tư đang được rà soát cùng với quy hoạch chung; nguồn cung nhà ở cho thuê cần thêm thời gian chuẩn bị.

Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn năm nay là 9.000 căn (7.000 căn nhà ở xã hội, 2.000 căn nhà ở cho thuê). Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã khởi công xây dựng 26 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 23.512 căn. Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 4.562 căn nhà ở xã hội, đạt 51% so với chỉ tiêu được giao.

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng điều chỉnh chỉ tiêu từng năm gồm: năm 2026 chỉ tiêu được giao là 9.000 căn (7.000 căn nhà ở xã hội, 2.000 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 4.562 căn (4.062 căn nhà ở xã hội, 500 căn nhà ở cho thuê). Năm 2027 chỉ tiêu được giao là 57.657 căn (52.657 căn nhà ở xã hội, 5.000 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 12.075 căn (9.075 căn nhà ở xã hội, 3.000 căn nhà ở cho thuê).

Năm 2028 chỉ tiêu được giao là 38.200 căn (28.200 căn nhà ở xã hội, 10.000 căn nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 42.620 căn (32.120 căn nhà ở xã hội, 10.500 căn nhà ở cho thuê). Năm 2029 chỉ tiêu được giao là 38.200 căn (23.200 căn nhà ở xã hội, 15.000 căn nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 54.000 căn (39.000 căn nhà ở xã hội, 15.000 căn nhà ở cho thuê). Năm 2030 chỉ tiêu được giao là 38.200 căn (18.200 căn nhà ở xã hội, 20.000 căn nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 68.000 căn (45.000 căn nhà ở xã hội, 23.000 căn nhà ở cho thuê).

Một dự án nhà ở xã hội đang được đầu tư, xây dựng.

Lý do điều chỉnh được Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra là lãi suất tăng cao, dẫn đến việc vay vốn, giải ngân theo các hợp đồng hoặc cam kết tín dụng trước đó với các ngân hàng gặp nhiều khó khăn; các dự án có tầng cao trung bình từ 20-30 tầng đòi hỏi thời gian thi công kéo dài từ 2-3 năm nên kết quả hoàn thành sẽ tăng dần ở các năm 2027-2029; các dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026 cần thêm thời gian 6 tháng để hoàn tất các thủ tục đến bước khởi công, do đó các dự án khởi công đa số từ quý 2-3/2026, đang thi công phần cọc, móng, hầm không thể hoàn thành trong năm 2026.

Chỉ tiêu giao năm 2026 cho thành phố Huế là 3.200 căn (3.132 căn nhà ở xã hội, 68 căn nhà ở cho thuê). Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 2.436 căn nhà ở xã hội, đạt 76% so với chỉ tiêu được giao.

Thành phố Huế đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu năm 2026 chỉ tiêu được giao là 3.200 căn (3.132 căn nhà ở xã hội, 68 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 2.436 căn (2.368 căn nhà ở xã hội, 68 căn nhà ở cho thuê). Năm 2027 chỉ tiêu được giao là 2.300 căn (1.895 căn nhà ở xã hội, 405 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 3.064 căn (2.659 căn nhà ở xã hội, 405 căn nhà ở cho thuê). Giai đoạn 2028-2030 giữ nguyên chỉ tiêu hàng năm đã được giao.

Phía thành phố Huế nêu ra lý do điều chỉnh bởi tình trạng khan hiếm và biến động giá vật liệu xây dựng; thị trường bất động sản thanh khoản thấp, khó khăn trong huy động vốn; nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội bị gián đoạn; hạ tầng giao thông kết nối tại một số dự án chưa được đầu tư hoàn chỉnh...

Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế và các khó khăn vướng mắc như báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế; việc điều chỉnh chỉ tiêu giao các năm không làm thay đổi tổng chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 tại Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ là 899.857 căn.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bon-thanh-pho-kho-co-kha-nang-hoan-thanh-chi-tieu-nha-o-xa-hoi-cho-thue-post1145754.vnp