Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh

Ngày 12/8, Bộ Y tế thông tin đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh và giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Hướng dẫn người dân đăng ký khám, chữa bệnh và thanh toán viện phí qua căn cước công dân gắn chíp. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Đối tượng, phạm vi kiểm tra, đánh giá của 4 đoàn là các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện công lập, tư nhân thuộc các địa phương quản lý; Các Viện, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Trung ương và các khu vực; Các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Theo quyết định của Bộ Y tế, trưởng các đoàn kiểm tra là Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thành viên đoàn là các cán bộ, chuyên viên của Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xác định đơn vị và nội dung kiểm tra đánh giá trọng tâm; Có văn bản đề nghị mời thành viên từ các đơn vị, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế tham gia Đoàn và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Thời gian kiểm tra, giám sát của 4 đoàn từ nay đến ngày 30/12/2025. Các đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Qua đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2024 của Bộ Y tế cho thấy mặc dù có thời gian tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên trong những năm qua nhiều bệnh viện vẫn quan tâm, chú trọng đến chất lượng bệnh viện, có nhiều cải tiến, sáng kiến, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, mới trong khám chữa bệnh; cải tiến trong đón tiếp, phục vụ người bệnh, rút ngắn thời gian trong một số thủ tục hành chính, thời gian chờ xét nghiệm.../.

Theo TTXVN