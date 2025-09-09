Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua

Theo hãng tin Kyodo, ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã nhất trí tăng cường trao đổi thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, trong bối cảnh hai nước tìm cách duy trì quan hệ ổn định bất chấp những biến động trên thế giới và ngay tại hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Nguồn: AFP)

Ông Nakatani - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đầu tiên thăm Hàn Quốc trong 1 thập kỷ qua - cùng ông Ahn Gyu Back khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ.

Trong thông cáo chung, hai bộ trưởng nêu rõ: “Hai bên nhất trí rằng cần thúc đẩy ổn định hợp tác quốc phòng Nhật-Hàn và Nhật-Hàn-Mỹ trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, đồng thời chia sẻ nhu cầu phát triển quan hệ quốc phòng song phương theo hướng tương lai.”

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức do sức ép phải chịu trách nhiệm về việc liên minh cầm quyền mất đa số tại Thượng viện hồi tháng 7.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã thăm Nhật Bản hồi tháng 8 nhằm duy trì thông lệ trao đổi thường xuyên ở cấp lãnh đạo, vốn từng bị gián đoạn do bất đồng về lịch sử thời chiến và các vấn đề khác.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Bộ trưởng Nakatani cho biết: “Để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc một cách bền vững, cần kiên nhẫn xây dựng lòng tin.”

Trong khi đó, ông Ahn Gyu Back thừa nhận quan hệ song phương “khó khăn” và nhấn mạnh “đã mất rất nhiều thời gian hai bên mới có thể gặp lại theo cách này.”

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh tham vấn thường kỳ và trao đổi nhân sự, bao gồm các chuyến thăm và hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng.

Bộ trưởng Ahn bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Nakatani thường xuyên thăm Hàn Quốc và cho biết bản thân cũng sẽ sắp xếp sang thăm Nhật Bản để thúc đẩy phát triển cùng có lợi. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai nước sẽ hướng tới duy trì các chuyến thăm thường niên.

Hai bộ trưởng hoan nghênh việc chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Nakatani đến Hàn Quốc, đúng dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Nhật-Hàn (1965-2025). Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Ahn kể từ khi nhậm chức tháng 7 vừa qua, sau khi hai bên tổ chức hội nghị trực tuyến hồi đầu tháng 8.

Thông cáo chung nhấn mạnh “cam kết không lay chuyển” đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên với Mỹ nhằm ứng phó chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Theo thông cáo, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ “khai thác tiềm năng” hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống không người lái và không gian.

Ông Nakatani dự kiến tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul vào ngày 9/9, trước khi trở về Nhật Bản./.

Theo TTXVN