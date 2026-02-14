Bổ sung biển cảnh báo, phòng ngừa tai nạn giao thông trên cao tốc

Đơn vị vận hành và bảo trì tuyến cao tốc Bắc – Nam, phía Đông, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đang khẩn trương hoàn thành lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo đoạn đường xảy ra tai nạn và quy định tốc độ giới hạn của từng loại phương tiện, làn đường... Mục tiêu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn do yếu tố khách quan, đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lắp biển báo quy định tốc độ phương tiện tại Km 334+900 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (thuộc xã Đồng Thắng).

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn và va chạm giao thông.

Trước tồn tại trên, để ngăn ngừa, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sau khi kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị đơn vị quản lý tuyến tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã thống nhất triển khai biện pháp khắc phục khẩn cấp, đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc.

Trước mắt, các đơn vị thực hiện thí điểm lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, giới hạn tốc độ làn đường phương tiện được phép hoạt động và hộp đựng chóp nón cảnh báo hỗ trợ lái xe khi gặp sự cố trên đường.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Ban điều hành Bắc hầm Tam Điệp, Công ty Cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ, Khu quản lý đường bộ 1 và Cục CSGT đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc vận chuyển thiết bị. Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện cận tết nên đơn vị phải chia thành 2 mũi và nhiều tổ, tính toán thời gian lưu lượng di chuyển trên tuyến thấp, để lắp đặt một cách nhanh nhất, kịp thời, đảm bảo lưu lượng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đến nay, trên dọc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đơn vị bảo trì đường cao tốc đã cơ bản hoàn thành lắp đặt biển cảnh báo sương mù, tuyến đường hay xảy ra tai nạn và hơn 400 hộp đựng chóp nón tại các vị trí đường cong, cua. Qua đó, kịp thời hỗ trợ những lái xe gặp sự cố sử dụng cảnh báo trong thời gian chờ cứu hộ.

Theo anh Nguyễn Viết Hưng, lái xe thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc nói: "Việc lắp đặt nón chóp này trong thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc tăng đột biến là rất cần thiết cho các lái xe như chúng tôi, nhất là thời điểm đêm tối. Bởi qua các biển báo này không chỉ giúp bản thân mình nhận biết được vị trí có nguy cơ cao tiềm ẩn xảy ra tai nạn để không được chủ quan, tập trung lái xe; thứ nữa nếu không may xe gặp sự cố, trong thời gian chờ cứu hộ đến có các thiết bị đèn nháy phản quang và chóp nón để các lái xe khác biết tránh đâm vào".

Hiện nay, Công ty Cổ phần Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam đang tiếp tục tập trung lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ, làn đường cho phép phương tiện hoạt động, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trước tết. Tuy nhiên, đơn vị khuyến cáo các lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn cần chú ý quan sát biển báo để lái xe an toàn. Riêng đối với thiết bị chóp nón, lái xe sau khi hoàn thành khắc phục sự cố cần để lại vị trí cũ, để những phương tiện lưu thông sau sử dụng.

Khánh Huyền