Bổ sung 19 tàu bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay đối với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao phù hợp với năng lực khai thác

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay hạng phổ thông cơ bản, số liệu đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa nhằm đánh giá nhu cầu đặt giữ chỗ của hành khách và xem xét, đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay đối với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao phù hợp với năng lực khai thác.

Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các hãng hàng không bổ sung 19 tàu bay (tăng 4 tàu bay so với cùng thời điểm năm trước) trong giai đoạn cao điểm Tết, nâng tổng số tàu bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thực hiện việc tăng tham số điều phối slot tại các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ nhằm tạo điều kiện để các hãng hàng không sớm lên kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng, tăng cường bay đêm; các cơ quan, đơn vị ngành hàng không thu xếp nguồn lực phục vụ chuyến bay tăng chuyến, chuyến bay ban đêm cũng như hành khách tiếp cận được nhiều mức giá vé phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung toàn bộ nguồn lực đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, đặc biệt là việc tăng tần suất khai thác và triển khai phương án khai thác 24/24 giờ tại các cảng hàng không có nhu cầu đi lại cao như: Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Về tình hình đặt chỗ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định, các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán đã thể hiện rõ nét tính chất di chuyển “lệch đầu”.

Vào giai đoạn trước Tết, các đường bay chiều từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ tăng cao và đã gần lấp đầy, trong khi chiều ngược lại có tỷ lệ đặt chỗ chỉ ở mức trung bình. Đối với giai đoạn sau Tết sẽ có diễn biến đảo ngược trên các chiều bay.

Đến thời điểm hiện tại, vào giai đoạn cao điểm trước Tết, một số đường bay như: TP Hồ Chí Minh đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí đạt 100%; chiều ngược lại từ các địa phương về TP.HCM hiện ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35% và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng (ferry) để trở lại TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam giai đoạn trước Tết nhìn chung có tỷ lệ đặt chỗ trong còn thấp, đa số đạt mức 30-60%.

Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên đang ghi nhận nhu cầu cao hơn, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12/2 đến 15/2/2026.

Giai đoạn sau Tết, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP Hồ Chí Minh tăng cao, phổ biến 80-100%; trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, số liệu đặt chỗ chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết.

Cụ thể, trước Tết từ ngày 11-14/2/2026 (tức 24 đến 27 tháng Chạp), tỷ lệ đặt chỗ chiều bay TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đạt khoảng 83-90%; sau Tết từ ngày 21–23/2/2026 (tức mồng 5-7 tháng Giêng) đạt 80-94% chiều bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, những diễn biến về giá và cung ứng vé đang phản ánh rõ nét tính chất “lệch đầu” trong khai thác hàng không vào những dịp nghỉ lễ dài ngày và dự báo về nhu cầu di chuyển qua đường hàng không tăng cao sẽ xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán Bình Ngọ năm nay.

Khảo sát tại thời điểm 2 tuần trước Tết Nguyên đán 2026, giá vé không có sự biến động quá lớn. Tuy nhiên càng đến sát những ngày cận Tết, lượng vé phổ thông cung ứng trên nhiều chặng bay nội địa từ TP Hồ Chí Minh đi các địa phương của các hãng hàng không Việt Nam càng khan hiếm, thậm chí nhiều chặng đã được các hãng bán hết vé.

Minh Tú - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/bo-sung-19-tau-bay-phuc-vu-cao-diem-tet-binh-ngo-2026-100260206063022201.htm