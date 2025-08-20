Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời hạn công bố điểm chuẩn đại học 2 ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Theo đó, số lần lọc ảo sẽ tăng thêm 4 lần, từ 6 lần như kế hoạch ban đầu lên 10 lần. Lần lọc ảo cuối cùng dự kiến diễn ra vào 12 giờ 30 ngày 22/8. Thời gian kết thúc lọc ảo dự kiến sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 22/8 thay vì 17 giờ ngày 20/8 như kế hoạch ban đầu.

Vì vậy, thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung sẽ bắt đầu từ chiều ngày 22/8, chậm hơn 2 ngày so với dự kiến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đào không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng của hệ thống, tức thời điểm 12 giờ 30 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc kéo dài thời gian lọc ảo do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Bộ cũng yêu cầu các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường./.

Theo TTXVN