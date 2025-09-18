Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về việc bỏ xét tuyển bằng học bạ, giới hạn nguyện vọng

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 18/9, Bộ đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về việc bỏ xét tuyển bằng học bạ và việc giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Với nguyện vọng thí sinh, phiếu khảo sát đưa ra ba phương án: tối đa 5 nguyện vọng, tối đa 10 nguyện vọng và không giới hạn nguyện vọng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển, trong đó xét tuyển bằng học bạ chiếm tỷ lệ cao nhất với 42,4%; xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp chiếm 39,1%; tỷ lệ xét tuyển bằng các phương thức khác là 18,5%.

Đặc biệt, mùa tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận sự tăng đột biến về số nguyện vọng xét tuyển với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, tăng gần gấp đôi so với con số gần 4 triệu nguyện vọng năm 2024 và 3,4 triệu nguyện vọng năm 2023 trong khi số thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ tăng hơn 100.000 em so với năm 2024 và tăng gần 200.000 em với với năm 2023.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho thấy số thí sinh đăng ký 5 nguyện vọng chiếm tỷ lệ cao nhất với 39,6%; có 30,9% thí sinh đăng ký 10 nguyện vọng; 29,5% đăng ký trên 10 nguyện vọng. Đặc biệt có 6,7% thí sinh đăng ký trên 20 nguyện vọng./.

Theo TTXVN