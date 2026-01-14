Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương chủ động chuẩn bị hàng hóa, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, trục lợi.

Các mặt hàng thực phẩm được bán tại chợ phục vụ nhu cầu của người dân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 218/BCT-TTTN ngày 13/1/2026 về việc đảm bảo nguồn cung hàng hoá, bình ổn thị trường dịp đầu Năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Theo đó, để làm tốt điều phối nguồn hàng, hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai găm hàng, đội giá ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là trong dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, các đơn vị tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa, có phương án chuẩn bị nguồn hàng và triển khai công tác bình ổn thị trường để đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát.

Người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh mua sắm thực phẩm thiết yếu tại siêu thị. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Cùng đó, chủ động cung cấp thông tin về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa thiết yếu đến các cơ quan truyền thông nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ về các điểm bán hàng bình ổn, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, bất ổn thị trường, không để gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống.

Ngoài ra, tăng cường hỗ trợ cung ứng, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác điều phối nguồn hàng, chỉ đạo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức các điểm bán hàng bình ổn, các chuyến hàng lưu động đến trực tiếp địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại nặng để người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý.

Đặc biệt, ưu tiên cung ứng cho các khu vực đang triển khai xây dựng lại nhà ở cho hộ dân bị sập, đổ do thiên tai để kịp hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Mặt khác, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng tiêu dùng mạnh như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, chú trọng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đặc biệt, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan... tổ chức có hiệu quả việc đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các khu vực biên giới, cảng hàng không, các kho hàng, điểm tập kết hàng hóa.

Trước đó, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành quyết định thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026./.

