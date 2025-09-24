Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chủ động ứng phó bão số 9

Nhằm chủ động ứng phó với bão RAGASA (bão số 9), sáng 24/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” của đơn vị. Đồng thời yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và phương tiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực đóng quân, đặc biệt là những vị trí xung yếu, tiềm ẩn rủi ro cao.

Trên cơ sở đó, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

