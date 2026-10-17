Belarus phát triển lực lượng dân quân toàn quốc

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa chỉ thị mở rộng mô hình lực lượng dân quân trên toàn quốc nhằm sẵn sàng bảo vệ đất nước trước các nguy cơ an ninh. Tuyên bố được đưa ra trong chuyến kiểm tra tập trận tại vùng biên giới Vitebsk, nơi nhà lãnh đạo Belarus lên tiếng cáo buộc các quốc gia Baltic láng giềng đang có những hành vi khiêu khích vô căn cứ.

Trực tiếp kiểm tra buổi huấn luyện của lực lượng dân quân tại huyện Verkhnedvinsky (vùng Vitebsk), ngày 16/10, Tổng thống Alexander Lukashenko nhấn mạnh toàn xã hội Belarus cần phải có khả năng cầm vũ khí tự vệ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ông yêu cầu quân đội và chính quyền các địa phương nhanh chóng nhân rộng các đơn vị dân quân nòng cốt, kết nối chặt chẽ các lực lượng này trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết lực lượng dân quân tự nguyện, bao gồm những người không nằm trong diện nhập ngũ bắt buộc và cả phụ nữ có thể huy động quy mô lên tới 150.000 người, đóng vai trò lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu khi đất nước ban bố tình trạng thiết quân luật.

Chuyến thăm và chỉ đạo tập trận của ông Lukashenko diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực biên giới giáp với các quốc gia Baltic gia tăng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Belarus mô tả tình hình tại đường biên giới với Latvia là “đặc biệt căng thẳng”, đồng thời cáo buộc các quốc gia nhỏ trong khu vực đang có thái độ khiêu khích nhằm lôi kéo các cường quốc lớn như Đức, Pháp, Ba Lan hay Anh vào các xung đột khu vực.

Tổng thống Lukashenko bác bỏ các cáo buộc gần đây từ phía Riga cho rằng Belarus hỗ trợ người di cư vượt biên trái phép hoặc đưa các nhóm vũ trang xâm nhập lãnh thổ Latvia, coi đây là những thông tin dàn dựng nhằm phục vụ chiến dịch truyền thông tiêu cực.

Tổng thống Belarus khẳng định: “Chúng ta luôn sống hòa bình và người dân Latvia không phải là xa lạ. Tuy nhiên, trước những hành vi thiếu thiện chí của phía bên kia biên giới, chúng ta buộc phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Nếu chiến tranh xảy ra, tất cả mọi người đều phải cầm vũ khí bảo vệ Tổ quốc”

Nhật Lệ