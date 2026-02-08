Bầu cử Nhật Bản: Cử tri đi bầu, liên minh cầm quyền đối mặt phép thử về thế đa số

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8/2 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong bối cảnh liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bước vào giai đoạn kiểm chứng tương quan lực lượng tại nghị trường.

Các cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8/2. Ảnh: Nikkei Asia.

Bắt đầu từ 7h sáng nay 8/2, việc bỏ phiếu đã được triển khai đồng loạt tại 44.600 điểm bỏ phiếu trên tất cả các địa phương của Nhật Bản, ngoại trừ một số đảo xa và khu vực đặc biệt. Các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc dự kiến đóng cửa lúc 20h (giờ địa phương); kiểm phiếu có thể kéo dài đến đêm. Trong cơ cấu bầu cử, 289 ghế được bầu theo đơn vị một ghế và 176 ghế phân bổ theo hình thức đại diện tỷ lệ tại 11 khu vực.

Tham gia tranh cử lần này có 1.284 ứng cử viên, bao gồm cả những thành viên thuộc 13 đảng phái chính trị và những chính trị gia phi đảng phái, cạnh tranh 465 ghế Hạ viện.

Trọng tâm của cuộc bầu cử xoay quanh khả năng liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) duy trì đủ số ghế để tiếp tục nắm quyền, hoặc phe đối lập gia tăng vị thế và tạo sức ép trong hoạt động nghị trường. Kết quả thăm dò trước bầu cử cho thấy liên minh này có triển vọng vượt mốc 300 ghế. Trong trường hợp đạt khoảng 310 ghế, khối cầm quyền sẽ có thêm dư địa thuận lợi trong xử lý chương trình lập pháp, giữa lúc Thượng viện do phe đối lập chiếm ưu thế. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định sẽ rời cương vị nếu liên minh đánh mất thế đa số.

Về chính sách, chính phủ do bà Takaichi lãnh đạo thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và đề xuất các biện pháp hỗ trợ kinh tế, bao gồm kế hoạch tạm dừng thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Trong bối cảnh chiến dịch vận động thu hút sự chú ý trên các nền tảng số, bà Takaichi nhận được mức độ quan tâm đáng kể từ nhóm cử tri trẻ, dù đây không phải lực lượng có tỷ lệ tham gia bầu cử cao.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg.

Diễn ra vào mùa đông, cuộc bầu cử năm nay chịu tác động của điều kiện thời tiết bất lợi. Dự báo tuyết rơi dày tại nhiều địa phương phía Bắc và phía Đông có thể ảnh hưởng việc đi lại của cử tri, từ đó tác động tới tỷ lệ tham gia. Những kỳ bầu cử Hạ viện gần đây ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức trung bình trên 50%; bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào cũng có thể làm gia tăng vai trò của các nhóm cử tri có tổ chức.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Reuters.