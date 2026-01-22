Hotline: 0822.173.636   |

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ vào Việt Nam

Thanh Thảo - Vũ Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A1-126.2P, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 1 đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon bị bắt giữ khi đang vận chuyển pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 21/1, tại Quốc lộ 47, khu vực thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cách mốc quốc giới 353 khoảng 30m về phía Việt Nam, các lực lượng đánh án đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ đối tượng Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon, sinh năm 1985, trú tại bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khi đang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát Lào 2421.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 35 thùng carton, mỗi thùng nặng khoảng 30kg, tổng trọng lượng khoảng 1.050kg, được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia và trên ca-bin xe ô tô. Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là pháo hoa nổ, vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời.

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ vào Việt Nam

Cơ quan chức năng kiểm đếm, thu giữ hơn 1 tấn pháo hoa nổ để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Bát Mọt để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Thảo - Vũ Hiếu

Từ khóa:

#Đồn Biên phòng Bát Mọt #Bắt giữ #Vận chuyển #Pháo hoa #đối tượng #Về việt nam #Người lào #Tiêu thụ #Phòng chống ma túy #Bộ đội biên phòng

