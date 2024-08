Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 17/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Giàng A Lâu và tang vật vụ án.

Theo đó, ngày 15/8/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện Mường Lát, Quan Hoá, Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành bắt quả tang đối tượng Giàng A Lâu, sinh năm 2002 trú tại bản Trung Thắng, xã Trung Lý (Mường Lát) khi Lâu đang vận chuyển ma tuý.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 6 bánh heroin, khoảng 30 nghìn viên hồng phiến, 1kg ma tuý đá và 1kg Ketamine cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đối tượng Giàng A Lâu khai nhận đã được một người thuê vận chuyển số ma tuý trên ra Hà Nội tiêu thụ với số tiền công là 50 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Quốc Hương