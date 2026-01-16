Hotline: 0822.173.636   |

Phát hiện, bắt giữ đối tượng đang bán pháo hoa nổ

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Công an xã Trung Chính cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng đang bán pháo hoa nổ cho hai thanh niên cùng xã.

Đối tượng Mai Văn Thanh (áo đen) cùng tang vật bị Công an xã bắt quả tang.

Theo đó, khoảng 21 giờ 00 phút ngày 9/1, Tổ tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm của Công an xã Trung Chính trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Mau Giáp, xã Trung Chính đã phát hiện, bắt quả tang Mai Văn Thanh, sinh năm 1999, trú tại thôn Hồi Cù, xã Trung Chính đang bán pháo hoa nổ cho hai thanh niên cùng xã. Tại chỗ, Công an xã thu giữ 2 hộp pháo hoa.

Tại cơ quan Công an, Mai Văn Thanh khai nhận mình là lái xe chạy tuyến Bắc - Nam. Sáng 9/1, khi qua tỉnh Quảng Trị, Thanh đã mua 6 giàn pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc với số tiền gần 6 triệu đồng. Khi về đến nhà, Thanh bán pháo hoa nổ cho một số thanh niên thì bị Tổ tuần tra Công an xã Trung Chính phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

