Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hạ Lào, sau khi đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk tối 6/11, gây gió giật cấp 14 và mưa lớn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 13 đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Hồi 4 giờ sáng, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,6 độ vĩ Bắc - 106,8 độ kinh Đông, với sức gió mạnh nhất dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, suy yếu và tan dần.

Trước đó, tối 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào khu vực Gia Lai và Đắk Lắk, gây gió giật cấp 14 và mưa lớn trên diện rộng. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Lúc 19 giờ tối nay, tâm bão số 13 đã đi vào đất liền khu vực Gia Lai và Đắk Lắk. Từ đầu giờ chiều, hoàn lưu bão đã gây ra gió rất mạnh ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Có trạm quan trắc ghi nhận gió lên cấp 10, giật cấp 14 - mức gió có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm rất lớn đối với các công trình không kiên cố”.

Theo ông Khiêm, sóng lớn và nước dâng trong chiều 6/11 cũng đã được ghi nhận tại khu vực ven biển Quảng Ngãi và Tây Nguyên. “Dự báo, gió mạnh từ cấp 8 trở lên có thể tiếp tục duy trì trên đất liền ít nhất 2–3 giờ nữa trước khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, ông nói.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó “một số trạm quan trắc đo được gần 200 mm chỉ trong vài giờ”. Ông cảnh báo: “Với lượng mưa dự báo có thể đạt 200–300 mm, cục bộ có nơi cao hơn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi phía Tây, Nam Trung Bộ và Trung Bộ là rất cao, đặc biệt ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi”.

Bên cạnh đó, hoàn lưu sau bão có thể gây một đợt lũ trên các sông tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, với mức lũ có thể lên báo động 2 đến báo động 3. Ông Khiêm khuyến cáo các địa phương cần theo dõi chặt chẽ mực nước tại các hồ chứa, đồng thời chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất trong 24 giờ tới.

