Đêm giao thừa, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm Giao thừa (đêm 29 Tết), Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Từ đêm 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 17/2 (từ đêm mùng 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 27 độ C; riêng ngày 20/2 nhiệt độ từ 20-24 độ C.

Từ đêm 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác, từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, riêng ngày 20/2 nhiệt độ từ 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Từ ngày 17-20/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-24 độ C, phía Nam từ 24-27 độ C.

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-20/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Đối với diễn biến không khí lạnh, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ chiều nay phổ biến 24-27 độ C.

Trên đất liền gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Từ chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 16-19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển:, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 3-5m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển./.

