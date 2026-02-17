Nhận định thời tiết từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều và đêm 17/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi thuộc khu Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm nay, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ tối và đêm 17/2 đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,5-3,5m.

Dự báo thời tiết cả nước từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 18-19/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất: 19-23 độ; riêng khu Tây Bắc 23-25 độ, có nơi trên 25 độ; thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi ngày 21-22/2 (ngày mùng 5 và mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ; thấp nhất: 17-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế

Từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, riêng Thanh Hóa trời rét. Nhiệt độ Cao nhất: phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ; thấp nhất: 18-22 độ.

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; thấp nhất: 19-22 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) thời kỳ từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-28 độ; phía Nam 28-32 độ; thấp nhất: 21-25 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ, có nơi trên 31 độ. Thấp nhất:17-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ; thấp nhất: 23-26 độ.

