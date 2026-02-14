Thanh Hóa đón không khí lạnh tăng cường vào ngày Mùng 1 Tết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ từ gần sáng 17/2; chiều tối và đêm 17/2 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3-4.

Ảnh nguồn Internet

Đáng chú ý, từ đêm 17 đến 19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Trong khoảng thời gian từ đêm 16 đến 19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trên biển, do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh; sóng cao 3–5m. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng cần đặc biệt lưu ý gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động biện pháp bảo vệ sức khỏe khi trời rét, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; đồng thời lưu ý không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí, cháy nổ. Với sản xuất nông nghiệp, cần che chắn chuồng trại, giữ ấm đàn vật nuôi, bảo vệ cây trồng nhằm hạn chế thiệt hại do rét.

Thời tiết Thanh Hóa ngày 29 tháng Chạp (16/2/2026): Sáng sớm sương mù, trưa chiều nắng

Theo bản tin dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày 29 tháng Chạp (16/2/2026), khu vực Thanh Hóa mây thay đổi, không mưa; sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ trong ngày dao động: thấp nhất 19–21°C, cao nhất 25–27°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân khi tham gia giao thông vào sáng sớm cần chú ý tầm nhìn giảm do sương mù, đồng thời chủ động sắp xếp các hoạt động ngoài trời phù hợp khi thời tiết trưa chiều chuyển nắng.

