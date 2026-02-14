Bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu truyền máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường gia tăng do số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và bệnh lý nặng diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, ngành y tế Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn máu an toàn, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ trong mọi tình huống.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong toàn ngành y tế, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Từ ngày 9 đến 25/2/2026, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện khai xuân với chủ đề “Giọt hồng Blouse trắng năm 2026”. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chỉ trong 2 ngày đầu triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 800 đơn vị máu an toàn. Dự kiến sau khi kết thúc chương trình sẽ tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu, bổ sung vào kho dự trữ, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Trung tâm Huyết học và Truyền máu, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã cấp phát 470 đơn vị máu cho các bệnh viện. Lượng máu dự trữ còn khoảng 1.750 đơn vị máu toàn phần, 8 đơn vị tiểu cầu máy (dự kiến tiếp tục huy động thêm 4 đơn vị), 4.000 đơn vị huyết tương và hơn 100 đơn vị tủa lạnh, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý nặng.

Không chỉ chủ động tạo nguồn máu từ các đợt hiến máu tập trung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa còn duy trì hiệu quả mô hình “Ngân hàng máu sống” trong cán bộ, viên chức, người lao động. Danh sách người đăng ký hiến máu được cập nhật thường xuyên, phân nhóm máu cụ thể để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu khẩn cấp, nhất là các trường hợp tai nạn nghiêm trọng, sản khoa nguy kịch hoặc bệnh nhân cần truyền máu khối lượng lớn, góp phần tăng tính linh hoạt, chủ động trong điều phối và sử dụng máu.

Hưởng ứng kế hoạch của Sở Y tế về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2026, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực hợp lý để vừa bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục, vừa tích cực tham gia chương trình “Giọt hồng Blouse trắng năm 2026”.

Chị Đàm Thị Thu Thảo, chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị và Công nghệ thông tin, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Là người làm việc trong môi trường y tế, tôi hiểu rõ giá trị của từng đơn vị máu đối với người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư phải truyền máu nhiều đợt trong quá trình điều trị. Việc tham gia hiến máu không chỉ là trách nhiệm của cán bộ y tế mà còn là sự sẻ chia thiết thực, góp thêm hy vọng cho người bệnh trong lúc nguy cấp".

BSCKII Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi xác định bảo đảm nguồn máu an toàn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu điều trị tăng cao. Ngoài việc duy trì ngân hàng máu sống, chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” được tổ chức hằng năm nhằm chủ động tạo nguồn dự trữ, tránh tình trạng thiếu máu cục bộ. Thông thường, số bệnh nhân tai nạn thương tích nặng có chỉ định truyền máu gia tăng trong kỳ nghỉ Tết. Vì vậy, những đơn vị máu được hiến tặng trong thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác cấp cứu và điều trị".

Bên cạnh công tác vận động hiến máu, Trung tâm Huyết học và Truyền máu còn tăng cường rà soát, dự báo nhu cầu sử dụng máu của từng cơ sở điều trị; thực hiện phân bổ hợp lý giữa các bệnh viện; bảo đảm quy trình sàng lọc, xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển máu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn. Công tác trực 24/24 giờ được duy trì xuyên Tết, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý và cung ứng máu trong thời gian ngắn nhất khi có yêu cầu đột xuất.

Trong nhịp sống bận rộn hơn những ngày cận Tết, trong các phòng cấp cứu, phòng mổ, từng đơn vị máu vẫn lặng lẽ nối dài sự sống cho người bệnh. Sự chủ động chuẩn bị nguồn máu của ngành y tế Thanh Hóa không chỉ là giải pháp chuyên môn cần thiết trong dịp cao điểm, mà còn là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia. Những giọt máu hồng trao đi đầu năm mới vì thế càng thêm ý nghĩa, gửi gắm niềm hy vọng, tiếp thêm cơ hội sống và góp phần để mùa xuân của nhiều gia đình được trọn vẹn hơn.

Tô Hà