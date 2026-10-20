Bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho trẻ

Hàng nghìn suất ăn bán trú được chuẩn bị mỗi ngày tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, chia suất và lưu mẫu thức ăn. Cùng với sự chủ động của các nhà trường, ngành chức năng đang tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Quảng Ninh, xã Quảng Ninh.

Kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm đầu vào

Từ sáng sớm, khi nhiều học sinh chưa bắt đầu ngày học mới, bộ phận nhà bếp Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hạc Thành đã có mặt để tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú. Từng loại nguyên liệu được kiểm tra về số lượng, chất lượng và độ tươi ngon trước khi đưa vào sơ chế, chế biến. Đây là khâu đầu tiên giúp nhà trường kiểm soát chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai cho biết, mỗi ngày nhà trường tổ chức 2.012 suất ăn bán trú tại 3 điểm trường, gồm 1.141 suất tại điểm chính, 530 suất tại phân hiệu 1 và 341 suất tại phân hiệu 2. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nhà trường chú trọng lựa chọn nguyên liệu phù hợp theo mùa, ưu tiên các nguồn cung có xuất xứ rõ ràng; đồng thời liên kết với các hộ, cơ sở trồng trọt, chăn nuôi để duy trì nguồn thực phẩm ổn định. Công tác kiểm soát được thực hiện từ phía đơn vị cung ứng đến khâu tiếp nhận tại trường, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ đầu vào.

Tại Trường Mầm non Quảng Ninh, với 3 điểm trường và 905 trẻ, việc tổ chức bữa ăn bán trú cũng gắn với kiểm soát chất lượng thực phẩm và điều kiện chế biến. Sau sắp xếp, sáp nhập, nhà trường rà soát cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị, dụng cụ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đội ngũ cô nuôi dưỡng thực hiện quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bà Phan Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Ninh cho biết, nhà trường ưu tiên các nhà cung cấp có đầy đủ hồ sơ pháp lý, bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu. Khi tiếp nhận thực phẩm, ban giám hiệu cùng đại diện nhân viên, giáo viên và phụ huynh kiểm tra độ tươi ngon, số lượng, chất lượng. Việc công khai quy trình tiếp nhận không chỉ giúp nhà trường kiểm soát nguồn cung mà còn tạo sự tin tưởng từ phía phụ huynh. Các khâu từ tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, chia suất và lưu mẫu thức ăn đều được chú trọng thực hiện.

Không chỉ kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào, việc bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú còn đòi hỏi các nhà trường duy trì nghiêm quy trình bảo quản, chế biến, vệ sinh dụng cụ và khu vực bếp ăn. Mỗi khâu đều cần được thực hiện đúng quy định, bởi chỉ một sơ suất cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Sau sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 764 trường học. Bữa ăn bán trú được tổ chức tại hầu hết các trường mầm non và triển khai ở các cấp học khác tùy điều kiện thực tế. Với quy mô tổ chức rộng, bên cạnh trách nhiệm chủ động của từng nhà trường, việc tăng cường kiểm tra, giám sát của ngành chức năng có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ

Cùng với sự chủ động của các nhà trường, công tác kiểm tra của ngành chức năng góp phần phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học. Qua kiểm tra, những tồn tại về hồ sơ, nguồn nguyên liệu, cơ sở vật chất và quy trình chế biến được nhận diện để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa tổ chức các đợt kiểm tra tại trường học trên địa bàn tỉnh, tập trung vào hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu; hồ sơ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc thực hành của người trực tiếp chế biến. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Việc kiểm tra nhanh tại bếp ăn hoặc lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm khi cần thiết cũng góp phần đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn tại cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, thông qua các đợt kiểm tra, ngành chức năng đánh giá việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của nhà trường và người trực tiếp chế biến, phục vụ suất ăn, góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tuy nhiên, bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ dựa vào các đợt kiểm tra chuyên đề mà cần được duy trì thường xuyên tại mỗi trường học. Việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh khu vực bếp phải trở thành nền nếp. Sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm, cơ quan chức năng và phụ huynh cũng góp phần tăng cường giám sát, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Bài và ảnh: Tô Hà