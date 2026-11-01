[Cảnh giác] Khi rò rỉ khí gas – tuyệt đối không bật các thiết bị điện
(Baothanhhoa.vn) - Vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) làm 7 người tử vong, 9 người bị thương là lời cảnh báo về sự chủ quan khi sử dụng gas. Khí gas nặng hơn không khí, dễ tích tụ trong không gian kín, và chỉ một tia lửa nhỏ từ công tắc điện cũng có thể gây nổ. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo 4 nhóm giải pháp an toàn mà mỗi gia đình, cơ sở kinh doanh cần nắm rõ.
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