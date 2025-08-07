Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến - Địa chỉ sản xuất và in bao bì đóng gói giá rẻ, chất lượng tại TP.HCM

Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ in bao bì nhựa uy tín tại TP.HCM với mức giá hợp lý? Bạn mong muốn sở hữu những mẫu bao bì đóng gói chuyên nghiệp, bắt mắt để nâng tầm hình ảnh thương hiệu? Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến chính là lựa chọn lý tưởng, mang đến giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu in ấn và sản xuất bao bì nhựa của bạn.

I. Tổng quan về đơn vị Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến

Bao bì Màng Ghép Thành Tiến được thành lập từ năm 2019, với trụ sở chính đặt tại TP.HCM và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng. Với mạng lưới hoạt động trải dài khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, đơn vị sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về bao bì của khách hàng trên toàn quốc.

Nhà xưởng sản xuất có quy mô hơn 10.000m2, được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy in ống đồng, máy ghép màng, máy chia cuộn và dây chuyền đóng gói tự động. Nhờ đó, Bao bì Màng Ghép Thành Tiến không chỉ đảm bảo tiến độ sản xuất nhanh chóng mà còn kiểm soát chặt chẽ chất lượng ở từng công đoạn.

Với đội ngũ hơn 200 nhân sự bao gồm kỹ thuật viên lành nghề, chuyên viên thiết kế sáng tạo và bộ phận chăm sóc khách hàng tận tâm, đơn vị luôn nỗ lực mang đến những giải pháp bao bì tối ưu, phù hợp nhất cho từng ngành hàng. Đến nay, Bao bì Màng Ghép Thành Tiến đã trở thành đối tác uy tín của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động trong các lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, nông sản, thời trang và nhiều ngành công nghiệp khác.

II. Sản phẩm bao bì đóng gói đa dạng, chất lượng

Tại Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến, chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng các loại bao bì đóng gói chất lượng cao, đáp ứng cho nhiều ngành hàng khác nhau. Sản phẩm tiêu biểu bao gồm: bao bì gạo, bao bì bánh quy, túi màng ghép đựng trà, túi hút chân không PA/PE, túi nhôm, túi ép 3 biên, túi kraft ghép nhôm, túi zipper các loại và nhiều dòng bao bì chuyên dụng khác. Tất cả sản phẩm đều được thiết kế theo yêu cầu riêng, đảm bảo độ bền cao, mẫu mã bắt mắt và phù hợp tiêu chuẩn bảo quản sản phẩm trong thời gian dài.

III. Công nghệ ghép màng phức hợp in hiện đại tiên tiến

Tại đơn vị Bao Bì Màng Ghép Thành Tiến sử dụng công nghệ in ấn hiện đại để đáp ứng lại nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sử dụng công ghép in ống đồng - một trong những công nghệ ghép màng phức hợp in tiên tiến nhất hiện nay, cho phép thể hiện hình ảnh sắc nét, màu sắc chuẩn xác và độ bám mực cao. Công nghệ này không chỉ giúp tối ưu chi phí với đơn hàng số lượng lớn mà còn linh hoạt xử lý các thiết kế phức tạp, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận diện thương hiệu rõ nét. Mỗi lần in sẽ được khắc trục giúp khi in lại lần sau giảm được nhiều chi phí, từ đó khi in bao bì giá rẻ hơn trước.

IV. Xưởng in bao bì đóng gói giá rẻ chất lượng tại TP.HCM

Tọa lạc tại TP.HCM – trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, xưởng sản xuất của Bao bì Màng Ghép Thành Tiến có khả năng đáp ứng nhanh mọi đơn hàng với giá thành cạnh tranh, tối ưu chi phí cho khách hàng. Chúng tôi cam kết:

- Báo giá minh bạch, trực tiếp từ nhà máy, không qua trung gian- Tư vấn thiết kế mẫu bao bì miễn phí, chuyên nghiệp- In mẫu thử trước khi sản xuất hàng loạt- Thời gian sản xuất nhanh – giao hàng đúng hạn- Bảo hành chất lượng sản phẩm đến từng chi tiết

Không chỉ là đơn vị cung cấp bao bì giá rẻ, Bao bì Màng Ghép Thành Tiến còn là đối tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đóng gói – bảo quản và xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua giải pháp bao bì tối ưu.

Thông tin liên hệ:

BAO BÌ MÀNG GHÉP THÀNH TIẾN: Thuộc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Bao Bì Thành Tiến

Địa chỉ liên hệ:

- TPHCM: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hà Nội: 75a đường Nông Vụ, phường Phúc Lợi, Hà Nội

- Số hotline: 0929.823.868 và 038.772.1477 và 0342.347081

- Email đặt hàng: info@inthanhtien.com

