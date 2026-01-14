Băng giá gây xáo trộn hoạt động hàng không ở các nước châu Âu

Băng giá gây xáo trộn hoạt động hàng không ở các nước châu Âu

Thời tiết mùa Đông khắc nghiệt với băng giá và mưa đóng băng đang gây gián đoạn hoạt động hàng không tại một số sân bay lớn ở châu Âu.

Băng tuyết gây ảnh hưởng ở châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, thời tiết băng giá nghiêm trọng ngày 13/1 đã buộc sân bay quốc tế Vienna (Áo) phải đóng cửa tạm thời đến ít nhất 11h sáng cùng ngày theo giờ địa phương (tức khoảng 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Giới chức quản lý sân bay Vienna cho biết một lớp băng dày đã hình thành trên các đường băng và nhanh chóng đóng băng trở lại sau khi được xử lý, cản trở việc khai thác. Nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Trong khi đó, băng giá nghiêm trọng cũng làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay quốc tế Vaclav Havel ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Thông báo trên mạng xã hội X, giới chức quản lý cho biết sân bay đang vận hành trong tình trạng “rất hạn chế” do mưa đóng băng (freezing rain), là hiện tượng mưa rơi xuống bề mặt có nhiệt độ dưới 0 độ C, khiến nước đóng băng ngay khi tiếp xúc, tạo thành lớp băng trong suốt.

Thông báo nêu rõ các chuyến bay đến bị hạn chế, trong khi tình trạng chậm chuyến được dự báo sẽ kéo dài trong cả ngày. Hiện lực lượng chức năng nỗ lực loại bỏ tuyết, băng trên đường băng chính.

Còn tại Slovakia, sân bay quốc tế Bratislava của nước này cũng phải tạm thời đóng cửa do điều kiện thời tiết bất lợi.

Thông báo trên mạng xã hội Facebook ngày 13/1 nêu rõ tình trạng tạm đóng cửa kéo dài đến 11h15 sáng cùng ngày theo giờ địa phương (khoảng 17h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam)./.

Theo TTXVN