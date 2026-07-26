Bản tin Thời sự tối 26/7/2026: Làng Yên Trung nhận giải “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm”và khai hội 2026

Thấm sâu và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Đời sống - Xã hội 08:20 26/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 7, đi đến xã, phường nào trên địa bàn tỉnh, chúng tôi cũng bắt gặp những việc làm thiết thực, trách nhiệm, nghĩa tình đối với người có công (NCC). Không nằm ngoài sự kiện ý nghĩa này, xã Quý Lộc cũng đang tổ chức nhiều hoạt...

Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ Thời sự 07:17 26/07/2026 Tính đến ngày 25/7, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia; phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể; đồng thời đẩy nhanh công tác lấy mẫu ADN,...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 Pháp lệnh Thời sự 06:30 26/07/2026 Chiều 25/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI thông qua.