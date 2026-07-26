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Bản tin Thời sự tối 26/7/2026: Làng Yên Trung nhận giải “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm”và khai hội 2026

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(Baothanhhoa.vn) - Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 26/7/2026: Làng Yên Trung nhận giải “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm”và khai hội 2026

Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 26/7/2026:&nbsp;Làng Yên Trung nhận giải “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm”và khai hội 2026

Từ khóa:

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