Bản tin Thời sự tối 26/7/2026: Làng Yên Trung nhận giải “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm”và khai hội 2026

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 7, đi đến xã, phường nào trên địa bàn tỉnh, chúng tôi cũng bắt gặp những việc làm thiết thực, trách nhiệm, nghĩa tình đối với người có công (NCC). Không nằm ngoài sự kiện ý nghĩa này, xã Quý Lộc cũng đang tổ chức nhiều hoạt...
Tính đến ngày 25/7, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia; phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể; đồng thời đẩy nhanh công tác lấy mẫu ADN,...
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
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