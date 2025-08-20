Ba Lan đột phá trong ứng dụng robot phẫu thuật thay khớp háng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa đạt được bước tiến đột phá trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình khi trở thành quốc gia thứ ba - cùng với Bỉ và Slovakia - trong Liên minh châu Âu (EU) ứng dụng thành công công nghệ robot trong phẫu thuật thay khớp háng.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Giáo sư Paweł Skowronek, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Mazovian Bródno tại Vacsava, ca phẫu thuật đột phá này được thực hiện vào đầu tháng 8/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao vào y học.

Quy trình phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Các bác sĩ gắn thiết bị dẫn đường vào cánh tay robot, cho phép hệ thống tính toán vị trí tối ưu của khớp háng cấy ghép và thực hiện các phép đo chẩn đoán theo thời gian thực.

Điểm đột phá của công nghệ này là khả năng định vị chính xác khi đặt khớp, loại bỏ nhu cầu chụp MRI hay CT riêng biệt, từ đó giảm thiểu nguy cơ biến chứng và tối ưu hóa khả năng vận động cho bệnh nhân.

Giáo sư Skowronek nhấn mạnh, đây là bước phát triển hoàn toàn mới trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình, khi trước đây công nghệ robot chỉ được áp dụng cho phẫu thuật đầu gối.

Phương pháp này không chỉ tối ưu hóa vị trí khớp, giảm thiểu sự khác biệt giữa các chi, mà còn mở rộng phạm vi vận động và giảm nguy cơ trật khớp, giúp bệnh nhân duy trì các hoạt động thể chất trong tương lai.

Hiện nay, độ tuổi của bệnh nhân cần thay khớp háng ngày càng trẻ hóa, nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại và sự khởi phát sớm của bệnh thoái hóa. Dự báo đến năm 2050, số lượng ca phẫu thuật loại này tại châu Âu sẽ tăng gần gấp đôi.

Bệnh viện Mazovian Bródno thực hiện khoảng 2.000 ca phẫu thuật mỗi năm, trong đó hơn 1.000 ca là phẫu thuật thay khớp háng sử dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu MIS DAA - một trong những phương pháp tiên tiến nhất tại Ba Lan./.

Theo TTXVN