Australia triệu tập Quốc hội sớm sau vụ xả súng Bondi

Chính phủ Australia ngày 12/1 thông báo sẽ triệu tập Quốc hội liên bang họp sớm hơn hai tuần nhằm thông qua các đạo luật mới về chống phát ngôn kích động thù hận và kiểm soát súng, sau vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại khu vực bãi biển Bondi.

Australia triệu tập Quốc hội sớm sau vụ xả súng Bondi. Ảnh: SBS

Theo kế hoạch, cả Hạ viện và Thượng viện Australia sẽ nhóm họp trong hai ngày 19 - 20/1, thay vì ngày 3/2 như dự kiến ban đầu sau kỳ nghỉ hè. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến trình lập pháp trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tội phạm thù hận và việc sử dụng súng trong các hành vi bạo lực.

Chính phủ Australia đã công bố hàng loạt cải cách đối với luật chống tội phạm thù hận và luật kiểm soát súng kể từ vụ tấn công nhằm vào một lễ hội của cộng đồng Do Thái ngày 14/12 tại Bondi, khiến 15 người thiệt mạng. Đây được xem là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần ba thập kỷ.

Vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại khu vực bãi biển Bondi khiến khiến 15 người thiệt mạng. Ảnh: CNA

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Albanese chia sẻ sự cảm thông với các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng các đối tượng gây án tại Bondi mang tư tưởng thù hận và sử dụng súng, do đó các đạo luật mới sẽ đồng thời giải quyết cả hai vấn đề này.

Theo Thủ tướng Albanese, dự luật sẽ bổ sung các tội danh mới đối với những người bị cho là truyền bá tư tưởng thù hận, tăng mức hình phạt đối với tội phạm thù hận, mở rộng lệnh cấm đối với các biểu tượng bị cấm và thiết lập khuôn khổ pháp lý cho một danh sách mới các nhóm bị coi là kích động thù hận. Các quy định này cũng cho phép Bộ trưởng Nội vụ từ chối hoặc hủy bỏ thị thực đối với những cá nhân bị đánh giá là có ý định lan truyền hận thù.

Bên cạnh đó, các đạo luật về súng sẽ cho phép triển khai một chương trình thu mua súng trên toàn quốc, được mô tả là lớn nhất kể từ sau vụ xả súng năm 1996 tại Port Arthur, bang Tasmania, khiến 35 người thiệt mạng. Chính phủ cho biết các biện pháp kiểm tra đối với việc cấp phép sử dụng súng cũng sẽ được siết chặt hơn. Chi tiết đầy đủ của dự thảo luật dự kiến sẽ được công bố rộng rãi vào ngày 13/1( theo giờ địa phương).

Tuần trước, chính phủ Australia đã thông báo thành lập một Ủy ban Hoàng gia liên bang để điều tra vụ xả súng tại Bondi. Đây là cơ quan điều tra cấp cao nhất của chính phủ, có nhiệm vụ xem xét toàn diện các vấn đề liên quan, từ những thiếu sót trong công tác tình báo đến sự gia tăng các biểu hiện bài Do Thái tại Australia.

Minh Phương

Nguồn: France 24, AFP