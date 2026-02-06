Argentina và Mỹ ký thỏa thuận thương mại - đầu tư đối ứng quy mô lớn

Argentina và Mỹ ngày 5/2 đã ký kết một thỏa thuận thương mại và đầu tư đối ứng, theo đó hai bên nới lỏng đáng kể các rào cản đối với hàng hóa của nhau. Thỏa thuận được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Tổng thống Argentina Javier Milei nhằm mở cửa nền kinh tế vốn mang tính bảo hộ cao, đồng thời phục vụ mục tiêu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là thúc đẩy xuất khẩu và góp phần hạ nhiệt giá thực phẩm tại Mỹ.

Văn bản thỏa thuận do Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ký tại Washington, cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác thương mại mà hai nước đã đạt được hồi tháng 11 năm ngoái. Theo phía Mỹ, Argentina sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa Mỹ, cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng như dược phẩm, thiết bị y tế, hóa chất, máy móc, ô tô, sản phẩm công nghệ thông tin và nông sản.

Argentina cũng cam kết chấp nhận các tiêu chuẩn an toàn và quy định của Mỹ đối với một số hàng nhập khẩu, bao gồm ô tô và thiết bị y tế, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ đối với thịt và gia cầm. Trong lĩnh vực thương mại số, Buenos Aires nhất trí không áp thuế hải quan đối với việc truyền dữ liệu xuyên biên giới và không ban hành thuế dịch vụ số nhằm vào các công ty công nghệ Mỹ.

Một công nhân quan sát quá trình dỡ hàng từ các container tại cảng Rosario ở Rosario, Argentina. Ảnh: Bloomberg.

Về phía Argentina, nước này cho biết sẽ dỡ bỏ rào cản thương mại đối với hơn 200 nhóm hàng hóa của Mỹ, giảm thuế xuống mức thấp đối với linh kiện ô tô, đồng thời cho phép một số mặt hàng nhạy cảm như xe cộ, thịt bò và sản phẩm sữa được nhập khẩu miễn thuế theo hạn ngạch. Washington, đổi lại, sẽ xóa bỏ thuế quan đối ứng đối với 1.675 sản phẩm của Argentina, giúp gia tăng doanh thu xuất khẩu cho nước này.

Thỏa thuận cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng nhạy cảm và bảo đảm an ninh hạ tầng viễn thông, cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược như đồng và lithium.

Tuy nhiên, một số nhượng bộ có thể làm dấy lên tranh luận trong nội bộ hai nước. Tại Argentina, các ngành sản xuất trong nước lo ngại áp lực cạnh tranh gia tăng, trong khi tại Mỹ, khả năng tăng nhập khẩu thịt bò Argentina có thể vấp phải phản ứng từ các nhà chăn nuôi và một số nghị sĩ. Dù vậy, giới chức hai bên khẳng định thỏa thuận mang ý nghĩa chiến lược, phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh điều chỉnh chính sách thương mại của mỗi nước.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, AP.