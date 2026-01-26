Anh thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia theo mô hình “FBI Anh”

Chính phủ Anh cho biết sẽ công bố trong tuần này kế hoạch thành lập một lực lượng cảnh sát quốc gia mới, tạm gọi là “FBI Anh”, nhằm thống nhất và tăng cường năng lực điều tra đối với các loại tội phạm phức tạp như chống khủng bố, gian lận tài chính, lạm dụng trẻ em trên không gian mạng và tội phạm có tổ chức.

Anh thành lập Lực lượng Cảnh sát Quốc gia theo mô hình “FBI Anh”. Ảnh: NBC

Theo thông báo ngày 25/1, lực lượng mới có tên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (National Police Service) sẽ tập hợp dưới một đầu mối các đơn vị hiện đang đảm trách chống khủng bố và tội phạm nghiêm trọng, lực lượng trực thăng cảnh sát, cảnh sát giao thông đường bộ, cùng các đơn vị chống tội phạm có tổ chức cấp khu vực tại Anh và xứ Wales.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết, mô hình mới nhằm giảm áp lực cho 43 lực lượng cảnh sát địa phương tại Anh và xứ Wales, qua đó giúp các đơn vị này tập trung vào xử lý các vụ việc thường nhật trong phạm vi quản lý của mình. Theo bà Mahmood, nhiều lực lượng cảnh sát địa phương hiện không có đủ nguồn lực hoặc chuyên môn cần thiết để đối phó với các hình thức tội phạm hiện đại, đặc biệt là gian lận tài chính quy mô lớn, lạm dụng trẻ em trực tuyến hay các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên địa bàn.

Bộ trưởng Nội vụ Mahmood nhận định mô hình cảnh sát hiện nay được xây dựng cho “một thế kỷ khác”, không còn phù hợp với bối cảnh an ninh – tội phạm ngày càng phức tạp. Việc thành lập một cơ quan quốc gia thống nhất được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tiết giảm chi phí thông qua việc tập trung mua sắm, trang bị và quản lý.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cùng lực lượng Cảnh sát quốc gia. Ảnh: telegraph

Các đề xuất chi tiết được trình Quốc hội Anh vào ngày 26/1. Ngoài việc thành lập lực lượng cảnh sát quốc gia mới, chính phủ cũng đang cân nhắc giảm số lượng lực lượng cảnh sát địa phương tại Anh và xứ Wales, cùng với việc điều chỉnh cơ chế tuyển dụng và quản lý nhân sự cảnh sát.

Đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ của các đơn vị cảnh sát ở Anh, trong đó có Lực lượng Cảnh sát Thủ đô London - đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong công tác chống khủng bố. Giới quan sát cho rằng nếu được thông qua, mô hình “FBI Anh” có thể đánh dấu một trong những cuộc cải tổ lớn nhất của hệ thống cảnh sát Anh trong nhiều thập niên.

Lê Hà.

Nguồn: AP.