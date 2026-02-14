Anh tăng cường năng lực răn đe của NATO bằng các dự án tên lửa thế hệ mới

Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết, nước này sẽ chi hơn 400 triệu bảng Anh (khoảng 500 triệu USD) trong năm tài chính hiện tại cho các chương trình phát triển vũ khí siêu vượt âm và vũ khí tầm xa, bao gồm các dự án hợp tác với Pháp, Đức và Italia, trong bối cảnh London muốn tăng cường năng lực răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và củng cố an ninh châu Âu.

Anh sẽ chi hơn 400 triệu bảng Anh phát triển vũ khí tầm xa chính xác và vũ khí siêu thanh trong năm tài chính 2026. Ảnh: UKDJ.

Anh đang đẩy mạnh hợp tác với các đồng minh chủ chốt ở châu Âu nhằm phát triển thế hệ vũ khí chính xác và siêu vượt âm mới. Trọng tâm là chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italia, hướng tới chế tạo phiên bản tàng hình kế nhiệm tên lửa Storm Shadow. Chương trình Stratus bao gồm cả biến thể tàng hình và biến thể tốc độ cao hiện duy trì hơn 1.300 việc làm tay nghề cao tại Anh. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các tên lửa mới sẽ có khả năng tiêu diệt mục tiêu giá trị cao, đánh chìm tàu chiến và vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương.

Song song đó, chương trình vũ khí tầm xa hợp tác giữa Anh và Đức đang được thúc đẩy nhanh chóng, với giai đoạn nghiên cứu chung mới sắp bắt đầu. Động thái này tiếp nối Thỏa thuận Trinity House mang tính bước ngoặt ký đầu năm 2024, qua đó đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống tàng hình và siêu vượt âm thế hệ mới. Hệ thống Tấn công Chính xác Tầm sâu được kỳ vọng có tầm bắn vượt 2.000 km và sẽ trở thành một trong những loại vũ khí tiên tiến nhất từng do Anh phát triển, dự kiến đưa vào trang bị trong thập niên 2030.

Chính phủ Anh cam kết mức tăng chi tiêu quốc phòng bền vững lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, với mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên 2,6% GDP vào năm 2027, nhằm bảo đảm an ninh cho Anh và các đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nhấn mạnh: “Để đối mặt với kỷ nguyên mới của các mối đe dọa gia tăng, chúng ta cần sức mạnh cứng, các liên minh vững chắc và nền ngoại giao đáng tin cậy. Cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy rõ tác động mang tính quyết định của vũ khí chính xác tầm xa. Vì vậy, Anh đang tăng cường đầu tư, dành hơn 400 triệu bảng trong năm nay cho vũ khí tầm xa và siêu vượt âm. Cùng với Đức, Pháp và Italia, chúng tôi sẽ triển khai các hệ thống tiên tiến nhất nhằm bảo đảm an toàn cho Anh và NATO, củng cố năng lực răn đe và định hình một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu.”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Healey dự kiến sẽ thảo luận sâu hơn về các dự án này và tăng cường hợp tác công nghiệp trong các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 13-15/02/2026 tại Đức.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun