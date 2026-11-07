Ấn Độ đưa gìn giữ hòa bình thành ưu tiên trong cuộc đua vào Hội đồng Bảo an

Ấn Độ xác định tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình và bảo đảm an toàn cho lực lượng mũ xanh là những ưu tiên trong chiến dịch tranh cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2028–2029, với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Phát biểu tại cuộc tranh luận thường niên về rà soát toàn diện các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Ủy ban 4 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/11, Đại tá Tarunendra Pratap Singh, Cố vấn quân sự của Phái đoàn Ấn Độ tại Liên hợp quốc, khẳng định gìn giữ hòa bình là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức đa phương này.

Ông cho biết đây là lý do Ấn Độ xác định hoạt động gìn giữ hòa bình là ưu tiên trong hồ sơ ứng cử vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2028–2029. New Delhi đồng thời cam kết thúc đẩy một cơ chế gìn giữ hòa bình có nguồn lực tốt hơn, được bảo vệ an toàn hơn và có tính đại diện cao hơn.

Theo ông Singh, Ấn Độ đã đóng góp gần 300.000 quân nhân cho hơn 53 phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 184 quân nhân nước này đã hy sinh.

Đề cập đến những thách thức đối với lực lượng mũ xanh, quan chức Ấn Độ cho rằng các nhân viên gìn giữ hòa bình hiện phải đối mặt với những mối đe dọa bất đối xứng và ngày càng được hỗ trợ bởi công nghệ. Vì vậy, những đối tượng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng này cần phải bị truy cứu trách nhiệm.

Bên cạnh vấn đề an ninh, Ấn Độ đề xuất tăng cường vai trò tham vấn của các quốc gia đóng góp quân đội và cảnh sát trong quá trình xây dựng, thông qua hoặc điều chỉnh nhiệm vụ của các phái bộ. Theo ông Singh, cần thiết lập cơ chế tham vấn có tính thể chế để những quốc gia trực tiếp cung cấp nhân lực có tiếng nói trong quá trình hoạch định hoạt động.

Quan chức Ấn Độ đồng thời nhấn mạnh các phái bộ cần được bảo đảm nguồn lực tương xứng ngay từ thời điểm phê duyệt nhiệm vụ, gắn với mục tiêu chính trị rõ ràng và một tiến trình chính trị rộng lớn hơn.

Ấn Độ đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2028–2029 từ tháng 7/2026. Nếu trúng cử, đây sẽ là lần thứ 9 nước này đảm nhiệm vị trí thành viên không thường trực của cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc.

Nhật Lệ