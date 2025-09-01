Âm hưởng hòa bình

Những ngày mùa thu lịch sử, không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước. Đây cũng là thời điểm nhiều chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt được tổ chức, thổi bùng lên niềm tự hào dân tộc, lan tỏa khát vọng hòa bình và khắc sâu tinh thần yêu nước của những người con đất Việt.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình “Tự hào truyền thống - viết tiếp chiến công” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

Hơn 50 nghìn khán giả phủ kín sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã cùng đặt tay lên trái tim và cùng hòa nhịp ca khúc “Tiến quân ca” là khoảnh khắc xúc động nhất, đáng nhớ nhất trong chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối ngày 10/8. Trong rực rỡ cờ đỏ sao vàng, khi giai điệu của bản hùng ca thiêng liêng vang lên, khi ngôn ngữ nghệ thuật bắt nhịp cho muôn trái tim hòa cùng nhịp đập, thì niềm cộng cảm thiêng liêng về sự trường tồn của Tổ quốc, dân tộc trào dâng như sóng cuộn.

Là khán giả hòa cùng biển người trực tiếp theo dõi “Tổ quốc trong tim”, Phạm Thị Tố Uyên, sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương, quê xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), chia sẻ: “Cảm xúc đầu tiên trong em là niềm tự hào và xúc động khi được hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu ý nghĩa. Chương trình đã khơi dậy trong đông đảo sinh viên tinh thần yêu nước, cùng lòng biết ơn sâu sắc khi tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết dân tộc”.

Với nội dung giàu ý nghĩa văn hóa, chính trị, “Tổ quốc trong tim” không chỉ là một chương trình chính luận nghệ thuật đơn thuần, mà còn là sợi dây hàn gắn quá khứ, truyền cảm hứng cho hiện tại và mở lối cho tương lai. Và khi khán giả nhìn thấy chính mình, thế hệ mình trong dòng chảy lịch sử của dân tộc thì “Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc ở trong tim mỗi người”.

Trong dòng chảy bất tận của tự hào và tình yêu Tổ quốc, sau concert “Tổ quốc trong tim” vô cùng đáng nhớ, tối 17/8, hơn 30 nghìn khán giả lại được tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “Tự hào là người Việt Nam” đã tái hiện những trang sử vàng từ thời các Vua Hùng dựng nước, những chiến thắng chống giặc ngoại xâm đến ánh sáng soi đường của Đảng đưa dân tộc Việt Nam viết nên bản hùng ca sau 80 năm thành lập nước. Những ca khúc hào hùng, những giai điệu đi cùng năm tháng đã hòa nhịp, tạo nên một “bản giao hưởng” của nguồn cội và khát vọng hòa bình, kiến tạo tương lai rực rỡ trong những ngày mùa thu lịch sử.

Có lẽ chưa bao giờ xuất hiện nhiều “concert quốc gia” được mong chờ đến thế. Hàng loạt chương trình quy mô lớn như “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “Dưới cờ vinh quang”, “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, “Sao Độc lập”, “Việt Nam trong tôi”... được tổ chức trong những ngày cả nước hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đang trở thành chuỗi hoạt động văn hóa quy mô lớn, được đông đảo công chúng đón đợi. Không có ngôi sao quốc tế, không phải ca nhạc thời thượng, chỉ là những đêm nhạc chính luận với những bài hát quen thuộc về quê hương, đất nước, nhưng thu hút những con người rất khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh... cùng chung một nhịp trái tim hướng về Tổ quốc. Đặc biệt, các chương trình chính luận nghệ thuật còn nhận được sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó mà lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc từng phút giây được tỏa rộng, thấm sâu trong tâm thức của các tầng lớp Nhân dân, trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào và bạn bè quốc tế, tô đẹp thêm, làm rạng ngời thêm hình ảnh của một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc.

Ngoài các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với điểm nhấn là lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng khi cả dân tộc nhất tề đứng lên đánh đuổi bọn phát xít, giành chính quyền về tay Nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đồng thời tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn sau 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia, được tổ chức nhằm tri ân và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước trong toàn dân, và đặc biệt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ về trách nhiệm, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Là người được tuyển chọn tham gia biên đội bay, Thiếu tá Đỗ Văn Chiến, quê Thanh Hóa, hiện đang công tác tại Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia biên đội máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau A50, đây là lần thứ hai tôi được tham gia sự kiện lớn của quốc gia, bởi thế tôi đã nỗ lực tập luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Vùng đất xứ Thanh tự hào khi đóng góp nhiều chiến công lẫy lừng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc suốt chiều dài lịch sử đất nước. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tỉnh ủy và Việt Minh Thanh Hóa đã lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi trong vòng một tuần. Đó là một cuộc khởi nghĩa giành chính quyền mau lẹ, ít đổ máu và ít thiệt hại; là thắng lợi của ý chí và tinh thần quật khởi của toàn dân vì mục tiêu độc lập dân tộc. 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Thanh Hóa đã viết tiếp những bản anh hùng ca, những trang sử vàng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Và cho đến hôm nay, Thanh Hóa vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu để đóng góp xứng đáng vào hành trình đầy tự hào và vinh quang của đất nước.

Hòa vào dòng chảy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thanh Hóa đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” diễn ra tối ngày 2/9. Chương trình không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của xứ Thanh mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

“Ngọn đuốc hòa bình” cha ông ta đã trao truyền và trách nhiệm của hậu thế là làm sao cho ngọn đuốc ấy luôn tỏa sáng rực rỡ nhất. Để ánh sáng của niềm hạnh phúc mà hòa bình mang lại sẽ tỏa rạng khắp dải đất này. Để những mùa thu hòa bình, độc lập giúp chúng ta càng thêm vững tin dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cùng đồng lòng dựng xây nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng!.

Bài và ảnh: Tố Phương