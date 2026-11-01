Agribank Thanh Hóa giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 7

Sau 2 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 7 lần thứ I, năm 2026 đã khép lại vào chiều 1/11 với giải Nhất toàn đoàn thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa).

Ông Trần Thế Hùng (phải), Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 - Trưởng Ban Tổ chức hội thao trao cờ Nhất toàn đoàn cho Agribank Thanh Hóa.

Với sự tham gia của hơn 1.000 VĐV đến từ 83 đoàn trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình, Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 7 lần thứ I, năm 2026 là sự tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành được rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 và các tổ chức tín dụng.

Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho các VĐV giành vị trí cao tại các nội dung thi đấu của môn Pickleball và Bóng bàn.

Đội bóng chuyền nữ Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh Hóa xuất sắc giành Cup vô địch.

Trong buổi lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các VĐV giành thành tích cao tại 11 nội dung thi đấu của môn Pickleball và Bóng bàn; trao Cup vô địch ở môn Bóng chuyền hơi nữ cho đội Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh Hóa và trao cờ Nhất toàn đoàn cho Agribank Thanh Hóa.

Duy Tính