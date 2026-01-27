7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được tạm gỡ án phạt thi đấu; Cole Palmer bỏ ngỏ khả năng gia nhập MU

HLV Diego Giustozzi đặt tham vọng lớn cùng ĐT futsal Việt Nam tại giải châu Á; Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool; Cole Palmer bỏ ngỏ khả năng gia nhập Manchester United... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/1).

HLV Diego Giustozzi đặt tham vọng lớn cùng ĐT futsal Việt Nam tại giải châu Á

Trưa ngày 26/1 tại Jakarta, HLV Diego Giustozzi đã chia sẻ quyết tâm cùng ĐT futsal Việt Nam chinh phục giải futsal châu Á 2026.

HLV Diego Giustozzi muốn giúp futsal Việt Nam thi đấu thành công ở giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh tầm quan trọng của trận ra quân gặp Kuwait (17h ngày 27/1), đồng thời khẳng định mục tiêu tiên quyết là vượt qua vòng bảng. Sau bài học từ năm 2024, ông đã mạnh dạn trẻ hóa đội hình với 6-7 cầu thủ mới ở độ tuổi 20-21, hướng tới lối chơi tấn công chủ động và máu lửa hơn.

Dù giải đấu năm nay không tính suất dự World Cup, HLV Giustozzi vẫn coi đây là bước đệm sống còn để tích lũy kinh nghiệm cho các tài năng trẻ. Ông tin rằng lộ trình này là con đường đúng đắn nhất để hiện thực hóa giấc mơ đưa futsal Việt Nam trở lại đấu trường World Cup vào năm 2028.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được tạm gỡ án phạt thi đấu

Khuya 26/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đình chỉ tạm thời án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

CAS tạm thời gỡ án phạt cho dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Quyết định này cho phép những cái tên như Rodrigo Holgado hay Facundo Garces được trở lại tập luyện và ra sân thi đấu chuyên nghiệp trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng từ quá trình kháng cáo.

Đây là sự giải tỏa cực kỳ quan trọng giúp đội tuyển Malaysia và các CLB chủ quản duy trì lực lượng, tránh xáo trộn chuyên môn lớn. Tuy nhiên, FAM cũng nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp tạm thời để bảo vệ quyền lợi cầu thủ. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA trong tương lai, án phạt nặng nề vẫn có nguy cơ được kích hoạt trở lại, gây rủi ro pháp lý tiềm ẩn cho bóng đá nước này.

Cole Palmer bỏ ngỏ khả năng gia nhập Manchester United

Truyền thông Anh rộ lên thông tin Cole Palmer đang cân nhắc rời Chelsea để trở về quê nhà Manchester ngay trong mùa hè tới.

Cole Palmer bỏ ngỏ khả năng gia nhập MU. (Ảnh: SunSport).

Dù còn hợp đồng dài hạn đến năm 2033, tiền vệ 23 tuổi được cho là đang cảm thấy không thoải mái với cuộc sống tại London và muốn gia nhập đội bóng yêu thích từ thuở nhỏ — Manchester United.

Việc Man Utd bổ nhiệm Jason Wilcox, người từng dẫn dắt học viện Man City khi Palmer còn trẻ, càng củng cố khả năng thương vụ này xảy ra. Palmer được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để thay thế thủ quân Bruno Fernandes. Hiện tại, ngôi sao người Anh vẫn đang gặp khó khăn vì chấn thương háng, khiến anh vắng mặt trong trận đấu gần nhất của Chelsea.

Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool

Trong bối cảnh tương lai của HLV Arne Slot lung lay sau thất bại trước Bournemouth, Liverpool đã có cuộc gặp kín với đại diện của Xabi Alonso tại Tây Ban Nha. Để ngồi vào ghế nóng, chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu sự đảm bảo về định hướng chuyên môn và quyền chủ động trong chuyển nhượng.

Alonso thu hút nhiều CLB ở Anh. Ảnh: Reuters.

Alonso đã đề xuất danh sách mục tiêu gồm các cầu thủ trẻ giàu năng lượng như Van de Ven, Adam Wharton và Michael Olise để phù hợp với triết lý pressing cường độ cao của mình.

Hiện tại, “The Kop” đã rơi xuống vị trí thứ 6 và kém đội đầu bảng tới 14 điểm. Để đề phòng, Liverpool cũng chuẩn bị sẵn phương án ngắn hạn với Steven Gerrard. Việc Alonso ra điều kiện cho thấy ông chỉ sẵn sàng dẫn dắt đội bóng nếu có một lộ trình xây dựng lực lượng dài hạn và đồng bộ.

