20 năm vẫn đi đường đất

Hơn 20 năm qua, tuyến đường dài 3,5km qua thôn Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Lộc, vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Trong đó, có 1,5km đường đất; 2km đường bê tông đã xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Mong mỏi có một con đường kiên cố, an toàn của người dân nơi đây vì thế vẫn chưa thành hiện thực.

Cán bộ xã Vĩnh Lộc khảo sát sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

Mỗi khi trời mưa, tuyến đường từ thôn Bổng Phồn (nay là thôn Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Lộc) đi Quốc lộ 217 lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Nằm ở khu vực trũng thấp, không có hệ thống thoát nước đồng bộ, trong khi các cống ngang nhỏ hẹp, nước mưa ứ đọng khiến mặt đường nhanh chóng ngập nước. Những đoạn lầy lội, ổ voi, sống trâu xuất hiện dày đặc, dẫn việc lưu thông của người dân trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường dài 3,5km này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 200 hộ dân trong thôn Vĩnh Hòa 2, mà còn là tuyến kết nối quan trọng đối với người dân các khu vực lân cận. Hằng ngày, nhiều học sinh, giáo viên, công nhân, người lao động phải đi qua đây để đến trường, nơi làm việc tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Lộc và xã Yên Định. Thế nhưng, vào những ngày mưa, hành trình vốn quen thuộc lại trở thành nỗi lo thường trực.

Ông Trịnh Đức Mão, thôn Vĩnh Hòa 2, cho biết: “Đường đi lại rất vất vả, nhất là khi mưa xuống, nước tràn đường, bùn đất lầy lội. Tình trạng này kéo dài nhiều năm khiến bà con rất bức xúc, chúng tôi mong muốn sớm được đầu tư làm đường”.

Bà Trịnh Thị Hà, thôn Vĩnh Hòa 2, chia sẻ: “Không chỉ gây trở ngại cho việc đi lại, tình trạng xuống cấp của tuyến đường còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của người dân. Nhiều đoạn đường trơn trượt khiến người điều khiển xe máy phải xuống dắt bộ. Không ít trường hợp học sinh đi qua những đoạn lầy lội bị ngã, quần áo lấm lem bùn đất, phương tiện sa lầy phải nhờ đến sự hỗ trợ của các hộ dân sinh sống ven đường”.

Khó khăn không dừng lại ở chuyện đi lại. Với những hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tuyến đường xuống cấp còn làm tăng chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bà Vũ Thị Nhu, thôn Vĩnh Hòa 2, cho biết: “Gia đình chăn nuôi lợn, khi cần vận chuyển cũng phải thuê xe kéo, rất vất vả và tốn kém. Chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư để người dân ổn định cuộc sống, sản xuất”.

Theo người dân, trong nhiều năm qua, bà con đã không ít lần đóng góp kinh phí để sửa chữa, cải tạo những đoạn đường hư hỏng. Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư bê tông hóa 1,5km đường đất còn lại. Tuy nhiên, những biện pháp khắc phục chủ yếu mang tính tạm thời, chưa giải quyết được nguyên nhân căn bản khiến tuyến đường thường xuyên hư hỏng.

Điều đáng nói, tình trạng này kéo dài hơn hai thập kỷ, trong khi địa phương từng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều tuyến đường nông thôn, đường nội đồng đã được đầu tư bê tông hóa, song tuyến giao thông kết nối với Quốc lộ 217 vẫn còn 1,5km đường đất và 2km đường bê tông xuống cấp. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đời sống dân cư, mà còn hạn chế khả năng kết nối, lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất tại địa phương.

Trước kiến nghị của người dân, chính quyền xã Vĩnh Lộc đã nắm bắt thực trạng và triển khai một số giải pháp khắc phục trước mắt, nhằm hạn chế tình trạng ứ đọng nước, tạo điều kiện cho người dân đi lại. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình thấp trũng, kết cấu nền đường yếu và hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, những biện pháp này chưa thể giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp.

Theo ông Trịnh Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, dự án đường giao thông từ thôn Bổng Phồn cũ đi Quốc lộ 217 đã được HĐND xã thông qua và đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Hiện địa phương đang khảo sát, xây dựng phương án, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, nguồn vốn thực hiện dự án vượt quá khả năng cân đối ngân sách của xã. Vì vậy, địa phương mong muốn UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, bố trí vốn đầu tư công để sớm triển khai công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Hơn 20 năm chờ đợi, điều người dân thôn Vĩnh Hòa 2 mong mỏi không phải là những lần đổ đất, san gạt tạm thời sau mỗi trận mưa, mà là một tuyến đường đủ kiên cố, an toàn để yên tâm đi lại, học tập và sản xuất. Khi nhu cầu thiết yếu ấy chưa được giải quyết, những khó khăn trong đời sống người dân vẫn còn hiện hữu từng ngày. Bởi vậy, việc sớm bố trí nguồn lực, đầu tư đồng bộ tuyến đường không chỉ là giải pháp khắc phục một công trình giao thông xuống cấp, mà còn là sự đáp ứng thiết thực đối với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Thu