17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc được đưa vào hoạt động dịp Tết Bính Ngọ

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ có 17 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam được đưa vào phục vụ nhân dân.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam đoạn Cao Bồ-Mai Sơn - Ảnh: Tạ Hải

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam sẽ được đưa vào khai thác tạm, đáp ứng dịch vụ thiết yếu, giúp người dân lưu thông an toàn trên các tuyến cao tốc dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đã có 17/21 trạm dừng nghỉ

Thông tin về hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phục vụ người dân dịp Tết, ông Đoàn Chí Hiếu, Trưởng phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác gồm: trạm Giẽ-Ninh Bình, Cao Bồ-Mai Sơn, La Sơn-Hòa Liên, TPHCM-Long Thành-Dầu Giây và Trung Lương-Mỹ Thuận. Ngoài ra còn có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, đến nay đã có 9/21 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm, Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205), Phan Thiết-Dầu Giây.

Các trạm còn lại đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ Tết Nguyên đán gồm các trạm: Bùng-Vạn Ninh, Cam Lộ-La Sơn, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong 17/21 trạm đưa vào khai thác nói trên có 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn-Quốc lộ 45; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến).

Ngoài các trạm đã có cây xăng, tại các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận của các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc đều có cây xăng phục vụ người dân. Tại các nút giao này chủ phương tiện có thể ra khỏi cao tốc đổ xăng, sau đó tiếp tục vào cao tốc để thực hiện chuyến đi.

Đầu tư mới 24 trạm dừng nghỉ

Cũng theo ông Đoàn Chí Hiếu, theo mạng lưới trạm dừng nghỉ được phê duyệt, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông dự kiến đầu tư mới 24 trạm, trong đó đã ký hợp đồng 21 trạm, 3 trạm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các trạm dừng nghỉ thời gian qua còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân lớn nhất là khâu giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp khó khăn, địa phương chậm bàn giao mặt bằng sạch đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ. Thậm chí tại một số trạm, nhà đầu tư không thể tiếp cận hiện trường để khảo sát lập dự án. Bên cạnh đó, quy định pháp luật về xã hội hóa chưa hoàn thiện cũng ảnh hưởng đến công tác lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2025, địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão, lũ, mưa lớn, thời tiết khó khăn liên tục kéo dài, một số dự án trạm dừng nghỉ phải tạm dừng, gián đoạn triển khai thi công. Các địa phương thực hiện sắp xếp lại bộ máy phần nào dẫn đến kéo dài thủ tục đầu tư, cấp phép môi trường, đất đai.

Một số nhà đầu tư triển khai dự án chậm, lúng túng trong thực hiện, đặc biệt là trong công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, nhà thầu thi công và các thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế.

Để tháo gỡ những khó khăn kể trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục chủ trì tổ chức kiểm tra, làm việc với địa phương và Ban Quản lý dự án, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Ban QLDA bám sát hiện trường, hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, lập lại tiến độ thi công chi tiết của từng trạm, tiến độ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ chậm, hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu.

Cùng đó, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ 3 trạm: Mai Sơn-QL.45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205 và Phan Thiết-Dầu Giây. Hoàn thành công trình dịch vụ công đối với các trạm đang nỗ lực hoàn thành công trình thiết yếu.

Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh các thủ tục về tài chính, đầu tư, xây dựng, cấp phép môi trường... để khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành theo hợp đồng đã ký và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định các trạm có nhu cầu thiết yếu cao nhưng hiện chưa đáp ứng được để đôn đốc các nhà đầu tư tiếp tục bổ sung, mở rộng các hạng mục khai thác tạm đáp ứng yêu cầu thiết yếu của người dân cũng như bảo đảm an toàn giao thông, nhất là dịp đi lại cuối năm và Tết Nguyên Đán.

Phan Trang/VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/17-tram-dung-nghi-tren-cao-toc-duoc-dua-vao-hoat-dong-dip-tet-binh-ngo-102260206162942032.htm