1.600 cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng Giải chạy UpRace 2026

Sáng 12/10, tại Trường THPT Hoàng Lê Kha (xã Hà Trung), Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Hoàng Lê Kha và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, phân hiệu Hà Trung tổ chức lễ phát động giải chạy cộng đồng UpRace 2026.

Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, giải chạy không chỉ khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, ý thức sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Trịnh Thị Tiếp, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Tiếp nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình chạy bộ trực tuyến vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi; đồng thời kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia, lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham gia chạy hưởng ứng giải chạy UpRace 2026.

Ngay sau lễ phát động, 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham gia chạy hưởng ứng.

UpRace 2026 là giải chạy cộng đồng miễn phí trên nền tảng trực tuyến, diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026. Người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ vào thời gian, địa điểm phù hợp và ghi nhận kết quả qua ứng dụng UpRace. Mỗi ki-lô-mét hợp lệ được các nhà tài trợ quy đổi thành tiền để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó, động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Trần Hằng