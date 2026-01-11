Yên Thắng phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số

Yên Thắng là xã khó khăn, có các dân tộc Thái, Mường, Kinh sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 96%. Người dân nơi đây còn gìn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống với những làn điệu dân ca, dân vũ, nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực... góp phần làm giàu bản sắc văn hóa vùng đất Yên Thắng.

Người dân xã Yên Thắng sinh hoạt văn nghệ truyền thống.

Đến với bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng không khó để bắt gặp những phụ nữ Thái miệt mài bên khung dệt. Theo các bà cao tuổi trong bản, nghề dệt truyền thống của người Thái ở bản Ngàm Pốc có từ lâu đời, được người dân trong bản gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay. Những sản phẩm được làm ra thể hiện sự khéo léo và tình yêu của người phụ nữ Thái đối với nghề truyền thống của ông cha. Cùng với nghề dệt thổ cẩm, nhiều hộ dân bản Ngàm Pốc còn lưu giữ nếp nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Hiện bản có khoảng 60% số hộ sinh sống trong nhà sàn. Nhiều hộ dân trong bản đã cải tạo nhà sàn để phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

Cùng với bản Ngàm Pốc, các bản trên địa bàn xã Yên Thắng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để quảng bá, tôn vinh bản sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Mường. Hỗ trợ kinh phí cho một số bản mua sắm trang phục, đạo cụ để các đội văn nghệ tập luyện. Cùng với đó, truyền dạy nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cho những người trẻ tuổi... Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của người dân, trở thành những sản phẩm du lịch.

Nhiều người dân ở bản Peo, bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng đã tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, có 12 hộ dân đang đầu tư làm các dịch vụ du lịch, trong đó có 10 hộ làm du lịch cộng đồng và 2 hộ đầu tư xây dựng nhà nghỉ phục vụ lưu trú của khách du lịch.

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tháng 3/2025 xã Yên Thắng đã tổ chức khai trương chợ đêm Ngàm Pốc họp vào thứ 7 của tuần cuối cùng trong tháng. Việc tổ chức chợ phiên không chỉ tạo cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ tịch UBND xã Yên Thắng Vũ Thế Vinh cho biết: "Thời gian tới xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Chú trọng thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian để trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ và phục vụ các hoạt động của địa phương".

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn