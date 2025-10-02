Xúc tiến thị trường khách du lịch Thái Lan đến Thanh Hóa

Sáng 2/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Thái Lan đến Thanh Hóa.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan, các doanh nghiệp du lịch Thái Lan.

Đại diện Hiệp hội du lịch miền Đông Bắc Thái Lan và đại diện các doanh nghiệp du lịch Thái Lan dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin khái quát về tài nguyên du lịch, các sản phẩm du lịch, văn hóa, miền đất, con người Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, trong những năm gần đây, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc phát triển thị trường khách quốc tế, trong đó Thái Lan được xác định là một trong những thị trường trọng điểm, có tiềm năng lớn và khả năng kết nối sâu rộng. Minh chứng rõ nhất là năm 2024, Việt Nam đã đón hơn 418.000 lượt khách Thái Lan, là một trong những thị trường khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam; riêng Thanh Hóa đón 2.950 lượt khách.

Sự kiện đón đoàn Famtrip Thái Lan và các doanh nghiệp đến khảo sát điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ du lịch và kết nối các khu, điểm du lịch tại Thanh Hoá năm 2025 là một trong hơn 150 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch được tỉnh Thanh Hoá tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Thanh Hoá đến các đối tác trong và ngoài nước.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Hiệp hội du lịch miền Đông Bắc Thái Lan, các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, gắn bó mật thiết trên nhiều lĩnh vực, trong đó, du lịch luôn được xác định là cầu nối quan trọng để tăng cường giao lưu Nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội.

Với nhiều sự tương đồng, giao thoa về văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng, đồng thời sự khác biệt về cảnh quan, bản sắc và sản phẩm du lịch là “điểm cộng”, việc tăng cường liên kết, hợp tác phát triển thị trường khách qua lại giữa hai nước và cùng thu hút khách quốc tế khác đã, đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị và phối hợp chẽ với các đối tác thái Lan thực hiện các hoạt động kết nối, đưa khách du lịch Thái Lan đến với Thanh hóa và ngược lại.

UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết sẵn sàng đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch Thái Lan có nhu cầu đến tìm hiểu đầu tư, kinh doanh, kết nối, đưa khách du lịch từ Thái Lan đến Thanh Hóa.

Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp du lịch Thái Lan ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Du lịch miền Đông Bắc Thái Lan và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa; các doanh nghiệp du lịch hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch.

Trước khi tổ chức hội nghị, các đại biểu đã đi khảo sát tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Đạt