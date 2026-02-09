Xuân Tín chú trọng công tác an sinh xã hội

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Xuân Tín luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Lãnh đạo xã Xuân Tín trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ dân trên địa bàn.

Đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Hợi ở thôn 2 thuộc diện hộ nghèo, chúng tôi thấy rõ niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi thành viên gia đình. Ông Hợi cho biết: "Trước kia, khi mưa bão về, vợ chồng tôi không dám ở nhà mà phải sang nhà người thân tránh, trú. Từ ngày có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, gia đình không còn lo lắng nữa. Vợ chồng tôi vui lắm và luôn động viên nhau cùng các con sống vui, sống khỏe, tiếp tục làm việc có ích cho xã hội”.

Gia đình ông Hợi thuộc diện hộ nghèo của xã. Trong đợt bão số 10 năm 2025 gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở. Để kịp thời hỗ trợ gia đình ông sớm ổn định cuộc sống, Đảng ủy xã Xuân Tín đã báo cáo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông. Căn nhà được xây dựng có diện tích 97m2 với tổng kinh phí xây dựng là 235 triệu đồng, trong đó MTTQ tỉnh Thanh Hóa và địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đối ứng, vay vốn ngân hàng, sự hỗ trợ của anh em dòng họ và đóng góp ngày công của Nhân dân trong thôn.

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tín Nguyễn Xuân Hải, nhấn mạnh: “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần giúp hộ ông Hợi ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đối với những hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai”.

Chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được cấp ủy, chính quyền xã tổ chức hằng năm nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Năm 2026 hoạt động thăm hỏi, động viên, trao tặng quà tết cho các đối tượng đã được triển khai thực hiện với gần 550 suất quà. Trong đó, riêng ngày 26/1, xã đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình người có công; hộ gia đình nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Là một trong các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà, bà Đinh Thị Ái cho biết: “Được nhận những món quà ý nghĩa dịp xuân về chính là sự động viên, hỗ trợ lớn của cấp ủy, chính quyền, nhà hảo tâm dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Xác định việc bảo đảm ngày càng tốt hơn công tác an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội, trong năm qua xã Xuân Tín đã xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân. Hệ thống các chính sách an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm, ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, mở rộng các dịch vụ xã hội công cộng, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục. Cùng với nguồn lực không ngừng tăng lên và những nỗ lực trong tổ chức thực hiện, công tác an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của xã. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả nổi bật, được Nhân dân đồng tình. Trong năm 2025, số hộ nghèo giảm 40/52 hộ, đạt 76,9% kế hoạch. Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm, đẩy mạnh. Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn xã đã hỗ trợ xây mới cho 23 hộ với kinh phí 1.240 triệu đồng.

Tiếp tục khẳng định bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, năm 2026 xã Xuân Tín quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bởi đây chính là cơ sở quan trọng để bảo đảm tốt hơn công tác an sinh xã hội. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội bằng hoạt động thiết thực, cụ thể; chú trọng triển khai hiệu quả phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong xã hội để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt