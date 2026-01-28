"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" mang Tết trọn vẹn đến đồng bào biên giới

Sáng 28/1, tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND hai xã Mường Chanh, Quang Chiểu tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà tặng các gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người bảo vệ đường biên, cột mốc.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên được Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo tổ chức trong toàn lực lượng từ năm 2016.

Quán triệt chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP, hằng năm vào mỗi dịp tết đến xuân về, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại các đơn vị trên 2 tuyến biên giới của tỉnh.

Hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân trong chương trình.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia hoạt động gói bánh chưng.

Năm 2026, chương trình tiếp tục được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức điểm tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, đồng thời chỉ đạo tổ chức ở tất cả các đơn vị trên địa bàn 2 tuyến biên giới của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, người tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; tặng quà cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường“,”Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”; tổ chức gói bánh chưng, phiên chợ 0 đồng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân...

Tổng giá trị quà trao tặng cho Nhân dân 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh thông qua chương trình là gần 1 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh, mỗi phần quà gửi tặng đồng bào và học sinh trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” chứa đựng những tình cảm ấm áp, thân thương nhất của các đơn vị đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh gửi đến đồng bào nơi biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mong muốn đồng bào có một cái tết trọn vẹn, đủ đầy, đầm ấm và thật nhiều niềm vui.

Đồng chí Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới.

Những năm qua, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã huy động được sự tham gia, chung tay góp sức của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá quà tặng hàng chục tỉ đồng. Với nguồn đóng góp này, nhiều phần quà đã được trao cho Nhân dân khu vực biên giới, trong đó bao gồm cả các lực lượng bảo vệ biên giới và học sinh nước bạn Lào.

Hoàng Lan